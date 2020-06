Üvegházak építésével váltanák ki az importzöldséget

Megosztás Tweet



Mintegy hatvanmilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a jövőben a kertészetekben az Agrárminisztérium múlt héten bejelentett rendkívüli támogatási programjának köszönhetően; az előzetes felmérések szerint akár százhektárnyi új, korszerű üvegház épülhet az országban, a megtermelt áru versenyképességét pedig a megfelelő tárolók, valamint a csomagoló és tisztító egységek létrehozása biztosíthatja – írta a Magyar Nemzet pénteki számában.

Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Fruitveb elnöke a lapnak elmondta: a rendelkezésre álló harmincmilliárd forintos keret ötvenszázalékos önerővel számolva hozzávetőlegesen hatvanmilliárd forintnyi beruházás megvalósításához járulhat hozzá.

Előzetes felméréseik szerint ennek kétharmadát az üvegházak építése és korszerűsítése teszi majd ki,

a fennmaradó részből pedig tárolók, hűtőházak, illetve csomagoló- és tisztítóegységek létesülhetnek.

A szakemberek szerint bár a pályázatok részletei egyelőre nem ismertek – a tárca az ígéretek szerint a nyár folyamán teszi majd közzé a felhívást – a leggyorsabban a tárolók és post harvest egységek létrehozására elkülönített keret merülhet ki. Az üvegházak esetében pedig az új szereplők belépése pörgetheti fel a beruházásokat.

„Reményeink szerint úgy írják majd ki a pályázatokat, hogy az üvegházakkal, valamint a tárolókkal kapcsolatos komplex fejlesztés támogatható legyen, ne kelljen az építésre és a technológiára külön pályázni” – mondta, megjegyezve, hogy ez a korábbi felhívásokhoz képest nagy könnyebbséget jelentene.

A legkorszerűbb, minden szükséges technológiai elemet tartalmazó üvegház létesítése hektáronként négyszázmillió forint körüli összegbe kerül.

Így elképzelhető, hogy a következő időszakban a vidékfejlesztési forrásokból máig megépült kapacitások mellett újabb százhektárnyi, korszerű üvegház épülhet – mondta.

A beruházási támogatás egyik fontos célja, hogy az önellátás az őszi-téli időszakban is biztosított legyen. Az importot vélhetően így sem lehet majd teljesen kiváltani, a piacot azonban a fő szezonon kívül a jelenleginél jóval nagyobb arányban tudják ellátni friss zöldséggel a termelők (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ledó Ferenc hangsúlyozta, hogy a beruházási támogatás egyik fontos célja, hogy az önellátás az őszi-téli időszakban is biztosított legyen. Az importot vélhetően így sem lehet majd teljesen kiváltani, a piacot azonban a fő szezonon kívül a jelenleginél jóval nagyobb arányban tudják ellátni friss zöldséggel a termelők – hangsúlyozta.

A hajtatott termények: a paprika és a paradicsom mellett igaz ez a gyökérzöldségekre és hagymafélékre is. Bár a termeléssel nem lenne gond, a megfelelő tárolók azonban még hiányoznak, így a gazdák rá vannak kényszerítve arra, hogy a betakarítást követően mielőbb túladjanak a termésen. Fontos az is – jegyezte meg a Fruitveb elnöke – hogy tisztított, félkész termékként kerüljön piacra a zöldség, hiszen így a magyar áru a tavaszi szezonban tonnaszám érkező belga vagy holland mosott répával is fel tudja venni a versenyt.

