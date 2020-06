A kiskereskedelmi forgalom csak a negyedik negyedévre szerezheti vissza korábbi lendületét

Megosztás Tweet



Márciusban nagy roham söpört végig az áruházakon, a folyamatos ellátás ellenére szinte kifosztották a boltokat a vevők. A járványügyi óvintézkedések miatt húsvét után sok üzlet bezárt, és csak most nyitottak újra. Idén az utolsó negyedévre állhat helyre a megszokott forgalom, legalábbis ebben bíznak a kereskedők.



Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, márciusban 15 százalékkal nőtt meg az élelmiszerboltok forgalma, három nagyobb roham volt. Ezt követően azonban áprilisban már megfontoltabbá váltak a vásárlók, és nem halmoztak fel különböző fogyasztási cikkeket – tette hozzá.

Elmondta, áprilisban közel tíz százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. Ennek hátterében több ok is húzódik: nem jöhettek turisták, akik növelték volna a potenciális vásárlók körét; több munkáltató is bevezette a home office munkarendet, illetve az iskolák is digitális oktatásra álltak át.

A beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy a színházak, vendéglátóipari egységek mellett a ruházati kereskedelemben is komoly károkat okozott a koronavírus-járvány, ebben a szektorban 90 százalékos volt a forgalom-visszaesés.

Ezzel ellentétben a legnagyobb forgalmat az elektronikai cikkeket forgalmazó áruházak és weboldalak bonyolították le.

Arra is kitért, ennek ellenére a kereskedelmi szektor éves kilátása kedvező, mivel a vásárlási kedv lassan kezd visszatérni a normális kerékvágásba, számításaik szerint legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom.

A címlapfotó illusztráció.