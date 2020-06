Varga Mihály: Átláthatóbb lesz a költségvetés

Megosztás Tweet



Átláthatóbb lesz a jövő évi költségvetés – jelentette ki a Figyelőnek adott interjújában Varga Mihály pénzügyminiszter.

A lap csütörtöki számában a miniszter kitért arra is: felmerült a lehetősége, hogy a parlament őszi ülésére halasszák a 2021-es költségvetési törvényjavaslat vitáját. Hozzátette, nem érdemes azonban feladni az elmúlt öt évben a magyar gazdaság szereplői számára összegyűjtött versenyelőnyt, ami abban nyilvánul meg, hogy a kiszámíthatóság és a tervezhetőség más országokhoz képest sokkal hamarabb jelenik meg minden gazdasági szereplő, a vállalkozások és a háztartások számára.

A jövő évi költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése lesz

Arra a kérdésre, hogy mennyiben lesz más a 2021-es büdzsé, mint a korábbiak voltak, azt válaszolta, hogy tartalmi módosítás is történt. A költségvetés szerkezetét átláthatóbbá tették: a dokumentumban szereplő sorok száma megfeleződik 2021-re. Ugyanakkor fontosabb a formánál a tartalom: a jövő évi költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése lesz – szögezte le.

Egyik pillére a háromezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, amely forrást nyújt a fő egészségügyi kiadások biztonságos finanszírozására. A másik fő pillére a 2550 milliárd forintos gazdaságvédelmi alap, amely a munkahelyek védelméhez és újrateremtéséhez gyűjti össze az anyagi erőforrásokat. Ez az alap fedezetet nyújt a beruházások ösztönzésére, közútfejlesztésre, karbantartásra, az innovációs támogatásokra.

„Igyekeztünk minél nagyobb tartalékkal megtervezni a 2021-es költségvetést a GDP fél százalékát kitevő, 270 milliárd forintos központi tartalék nem nevezhető kevésnek” – húzta alá Varga Mihály. A pénzügyminiszter az állami beruházások közül két nagy beruházást emelt ki, a Budapest-Belgrád vasútvonal építését és Paks-2-t. Hozzátette, folytatódni fog a Magyar falu program, az Egészséges Budapest program, vagy a megyei jogú városokat támogató Modern városok program is.

A gazdasági forgatókönyvek kezelésében is sikeresebb lehet Magyarország más országoknál

Rámutatott: minden ok megvan az optimizmusra, a járványveszély sikeres kezelése után a gazdasági forgatókönyvek kezelésében is sikeresebb lehet Magyarország más országoknál. Adott a lehetőség arra, hogy gyorsabban épüljön vissza a gazdasági növekedés, mint másutt. A törlesztési program, az adóintézkedések és a munkahelyvédelmi programok is hatékonynak bizonyultak – jelentette ki.

Hozzátette: azzal lehet kalkulálni, hogy a statisztikai mélypontot áprilisban értük el, és májusban, majd júniusban egyre inkább érezhető lesz a kilábalás, a gazdaság talpra állása. Azzal terveznek, hogy a kiesett két hónap és a fokozatos visszaállás miatt három százalékos gazdasági visszaesés lesz idén.

A munkaerőpiaccal kapcsolatban a miniszter elmondta: nem az a cél, hogy a közszférán belül történjen a munkahelyek visszaépítése, de ez nem zárja ki, hogy azokhoz az állami intézményekhez és vállalatokhoz, ahol a válság előtt munkaerőhiány volt, megpróbálják a megnövekedett munkanélküliséget átvezetni és ezzel csökkenteni.

A címlapfotó illusztráció.