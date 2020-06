Megosztás Tweet



Kedden Budapesten megkötötték a Digitális jólét tőkeprogram első szerződését, amely 450 millió forint kockázati tőkebefektetéshez juttatja a Floor99 PropTech Fejlesztő Kft.-t.

Az esemény alkalmából az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek elmondta, hogy a tőkeprogram keretében mostanáig majdnem 700 millió forint befektetésről döntöttek, így hamarosan újabb megállapodások jöhetnek létre.

Solymár Károly Balázs közölte, hogy a Floor99 PropTech Fejlesztő Kft. a Tablog nevű digitális irodai beléptetőrendszerrel nyerte el a támogatást. A társaság elsősorban

munkahelyteremtésre, digitalizációs fejlesztésre és növekedési tervei megvalósítására fordítja a befektetési összeget.

Pintér Zoltán ügyvezető az MTI kérdésére elmondta, hogy a régiós terjeszkedéshez 20 munkatárs felvételét tervezik. Szeptembertől Ausztriában szeretnék a terméküket bevezetni, majd Németországban, Svájcban, ezt követően pedig a lengyel, a cseh és a szlovák piacon is megjelenhet a Tablog.

Az alkalmazás létjogosultságát a cégvezető szerint a járványhelyzet is igazolta, hiszen minden eddiginél nagyobb az igény egy korszerű, személyes érintkezés nélküli, okostelefonos-táblagépes beléptetőrendszerre, amely a kapcsolódó alkalmazásokkal például testhőmérséklet-mérést is lehetővé tesz.

A Tablog munkahelyi kommunikációs eszközként is használható, tehát ezzel is a legaktuálisabb kihívások egyikére, az otthoni munkavégzés támogatására is alkalmas – tette hozzá.

A Digitális jólét tőkeprogram

8 milliárd forintos keretösszegére a közép-magyarországi térségen kívüli cégek pályázhatnak

olyan fejlesztésekkel, amelyek a Digitális jólét program (Djp) stratégiai céljaihoz illeszkednek.

Az infokommunikációs és digitális termékekre, szolgáltatásokra 10 millió és 500 millió forint közötti kockázati tőkebefektetés nyerhető. Támogatásra azok jogosultak, akik az előminősítési rendszerben megfeleltek. A befektetési vizsgálat ezt követően kezdődik. Az előminősítési tanúsítványt eddig 15-en kapták meg. A Digitális jólét tőkeprogram 2023. december 31-én zárul.