Már okostelefonról is lehet számlát kiállítani

Július 1-től több mint egymillió vállalkozás egymás közötti ügyletének a számlaadatait látja az adóhivatal. A gazdálkodókat egy Európában egyedülálló újítással segíti a NAV: okostelefon használatával ingyenesen és néhány kattintással állítható ki a számla a NAV Online Számlázó programjának mobilalkalmazásával.

A zökkenőmentes átállást pedig a július 1-től szeptember 30-ig tartó szankciómentes-időszak biztosítja – mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Annak ellenére, hogy az adóhivatal újonnan debütáló applikációja minden vállalkozás számára rendkívül egyszerűvé és könnyen elérhetővé teszi az online számlázást, az adóhivatal figyelembe véve a koronavírus miatti nehézségeket,

szeptember 30-ig nem szankcionálja a 100 ezer forintos értékhatár eltörlése miatt keletkezett új adatszolgáltatási kötelezettséget betartani nem képes vállalkozásokat – jelentette ki Izer Norbert.

Ez az adóhivatal ügyfélcentrikus szemléletével is ellentétes lenne – tette hozzá. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tehát szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július elsejétől újonnan kötelezettek még mielőtt az első számlát kiállítanák, regisztrálnak az Online Számla rendszerben – foglalta össze a három hónapos szankciómentes-időszakra vonatkozó szabályokat Izer Norbert.

Az adóhivatal a saját fejlesztésű mobilapplikációjával minden anyagi és bürokratikus terhet levett a vállalkozók válláról – szögezte le az államtitkár.

A NAV új fejlesztése nemzetközi szinten is példaértékű.

Az Európai Unióban egyetlen ország adóhatósága se fejlesztett az adózóknak mobilon is működő, ingyenes számlázó programot, ilyen egyedülálló szolgáltatást csak a magyar adóhivatal nyújt ügyfeleinek – emelte ki.

Mint mondta, az Online Számlázó mobilapplikáció már letölthető, és használatával a számlakiállítás gyors és egyszerű. A könnyű használat mellett számos funkciót kínál a program, számos lekérdezési lehetőségre, a számlák módosítására, érvénytelenítésére is van lehetőség, de a partnerek speciális kezelése is biztosított, így például automatikusan tölti be az alkalmazás a vevő adatait.

A NAV ingyenes mobilapplikációja a koronavírus-járvány kihívásaira is jó választ adhat, hiszen véget vethet a papírszámla-korszaknak

– szögezte le Izer Norbert. A papíron, a WHO szerint, akár több napig is életben maradhat a vírus, ezért a papírszámlák átadás-átvétele helyett egészségvédelmi szempontok miatt is érdemes megfontolni az áttérést a digitális megoldásokra. A mobilapplikáció ugyanis támogatja az elektronikus számlázást, így érintésmentesen átadható a hiteles bizonylat a vevő részére.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy július 1-től, a 100 ezer forintos áfa összegre vonatkozó értékhatár eltörlésével, már minden áfaalany, vagyis lényegében minden vállalkozó, még az áfában alanyi mentességet választók is, online számlázásra kötelezettek. Az adatszolgáltatás jövőre, 2021. január elsejétől válik teljessé, amikor minden számlát megkap, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is a hivatal.

Az átállás zökkenőmentességét az új alkalmazás mellett számos adóhivatali szolgáltatás segíti, amelyek közül az államtitkár az érintettek tájékoztatását emelte ki elsőként.

A napokban mintegy 1,2 millió vállalkozó kap levelet a NAV-tól, ami az átállással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

A szeptember 30-ig tartó időszakban azoknak, akik számlát állítanak ki, mindenképp szükséges regisztrálni az Online Számla rendszerben, hiszen ez a feltétele a szankciómentességnek. A regisztrálás mindössze néhány percet vesz igénybe, és a folyamatot a NAV kisfilmje segíti azzal, hogy lépésről lépésre mutatja be a teendőket – mondta Izer Norbert

