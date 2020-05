A Wizz Air új bázist nyit Lárnakában és Milánóban

Júliustól hét repülőgéppel 15 országba indít majd járatokat két új bázisáról a Wizz Air (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A társaság tájékoztatása szerint Lárnakán közvetlenül 100, Milánóban 200, a kapcsolódó iparágakban pedig még több új munkahelyet teremtenek az új bázisok. Az új ciprusi járatok idei kapacitása meghaladja az egymillió utast, a milánói bázisnyitással pedig a Wizz Air megduplázza lombardiai kapacitását, és egy sor új úti céllal köti össze Milánót. Az új útvonalakkal együtt 2020-ban már 28 város lesz elérhető Milánó Malpensáról.

Az utazási korlátozások feloldását követően a nyártól újra közlekedik majd a Wizz Air Budapest-Lárnaka és Debrecen-Lárnaka járata is. A közleményben felidézik, hogy a Wizz Air közel egy évtizedes történetre tekint vissza Cipruson, első járata 2010 decemberében szállt le a szigeten, azóta több mint 800 ezer utas utazott az országba a légitársasággal. Olaszországba 2004 óta repül a cég, azóta már 40 millió utas választotta több mint száz itáliai útvonalát.

Kiemelték, hogy a Wizz Air utasai és személyzete védelmében szigorított egészségügyi intézkedéseket vezetett be: a személyzetnek és az utasoknak is kötelező arcmaszkot viselni a fedélzeten, az utaskísérőknek emellett kesztyűt is. A Wizz Air rendszeresen aláveti repülőgépeit egy iparági standardot jelentő, vírusölő szerrel végzett ködös fertőtlenítésnek, és a szigorú napi takarítási protokoll keretében minden este ugyanazzal a vírusölő szerrel szintén fertőtlenítik a repülőgépeket.

A Wizz Air Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága, jelenleg 121 darab Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a cég papírjait a londoni értéktőzsdén jegyzik.

A címlapfotó illusztráció.