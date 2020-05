A vendéglátóipar leállása miatt csökkentek a húspiac árai

A koronavírus-járvány a húspiacot is megszorongatta. Az idei év még jól indult, az elemelkedő bérek és a bővülő fogyasztás stabilizálta a korábbi években a felvásárlási árakat is, ám a fertőzés terjedésével a turizmus, a vendéglátás, a közétkeztetés leállásával a legnagyobb felvásárolók tavaszra eltűntek a piacról, ráadásul épp akkor, amikor az exportlehetősségek is beszűkültek.

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a legnagyobb problémát a sertéshús és baromfihús ágazatban okozta a koronavírus járvány. Mind a két ágazatban kettős vírushatás volt érzékelhető, hiszen a sertések esetében az afrikai sertéspestis a világpiacot is jelentősen befolyásoló módon Kínában is súlyos válságot okozott, illetve a baromfikat is érintette egy komolyabb vírus. Tehát, már komoly problémákkal küzdő ágazatot talált meg a koronavírus okozta gazdasági hatás. Hozzátette, a koronavírus-járvány következtében több mint 100 forinttal is csökkent az élő állat ára.

Elmondta, a húságazatban a tenyésztőnek és a feldolgozóiparnak ellentétes érdeki vannak. Hozzátette, a tenyésztők akkor örülnek, amikor jó áron tudják eladni az élő állataikat, azonban ez bizonyos esetekben a húsiparnak jelentős problémát jelent mindaddig, amíg a plusz költséget át nem tudja adni a fogyasztónak.

Arra is kitért, hogy az elmúlt két hét ismét változást eredményezett a piacon annak köszönhetően, hogy Európa-szerte kezdtek megnyitni a vendéglátó egységek. Hozzátette, ennek következtében a korábban az európai uniós piacon szinte folyamatos élőállat áresés megállt és lassan emelkedés is kezdődik.

