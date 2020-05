Mager Andreát bízták meg a Budapest Bankban lévő többségi állami tulajdon megszüntetésével

Megosztás Tweet



A kormány azzal bízott meg, hogy folytassak tárgyalásokat a potenciális pénzintézetekkel a Budapest Bankban fennálló többségi állami tulajdon megszüntetése érdekében – közölte Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kedden.

A Budapest Bank Zrt. (BB) kedden jelentette be, hogy csatlakozik az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB) stratégiai együttműködéséhez, amelyben egy hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét vizsgálják meg és készítik elő.

Mager Andrea tájékoztatása szerint az MTB és az MKB stratégiai együttműködéséhez történő csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Budapest Bank vonatkozásában a magyar állam valamennyi célja megvalósulhasson.

Amennyiben az együttműködő partnerek tárgyalásai sikeresek lesznek, akkor

a hazai bankrendszer konszolidációja révén erősödhet a verseny a hazai pénzügyi szektorban,

valamint a pénzintézeti szektor ötven százalékának magyar tulajdonban tartása válságállóbb pénzügyi rendszert és magasabb hitelezési aktivitást eredményezhet – fejtette ki.

Hozzátette: nem elhanyagolható az sem, hogy

a három pénzintézet között meglévő szinergiák kiaknázásával komoly értéknövekedés érhető el,

ugyanis létrejöhet egy olyan univerzális nagybank, amely azon túl, hogy egyedülálló kis- és középvállalkozási szakértelemmel rendelkezik, a magyar vállalkozások és a lakosság számára teljeskörű, magas minőségű pénzügyi szolgáltatást képes nyújtani az ország egész területén.

Közölte, a Budapest Bank értékesítési koncepciójának elemzése során több opciót is megvizsgáltak, a pénzügyi holding is szerepelt a javaslatok között.

A koronavírus járvány hatására felgyorsult, kihívásokkal teli bankpiaci környezet pedig a Budapest Bankot és a tulajdonos magyar államot is konkrét lépésekre ösztönözte. Nem utolsó sorban a magyar állam kisebbségi tulajdonosként és stratégiai befektetőként továbbra is jelen kíván lenni a hazai bankpiacon, az MTB és MKB piaci alapú együttműködéséhez történő csatlakozás erre is lehetőséget ad – fejtette ki.