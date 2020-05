Újraindulnak az Air France és a Finnair budapesti járatai

Egyre több légitársaság jelenti be, hogy újraindítja budapesti járatait, az Air France júniustól, a Finnair júliustól közlekedik ismét a ferihegyi repülőtérre.

Az Air France keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint június első hetétől közlekednek ismét a gépeik, az első időszakban heti egyszer, a hó végén viszont már minden nap.

A légitársaság június végéig több európai, észak-amerikai és ázsiai útvonalon újítja fel a légi kapcsolatokat, az utazási korlátozások függvényében 75 repülőgéppel közlekednek június végétől, ez a járvány előtti kapacitás 15 százaléka.

A járatokon kötelező lesz a maszk viselése, és a párizsi indulás előtt a testhőmérséklet mérése. A Finnair a honlapján közölte, hogy júliusban elindítja korábban felfüggesztett járatai egy részét. Először heti egy, a hónap végén már heti négy járatot tervez a helsinki légitársaság Budapestre.

Az Air France-hoz hasonlóan a Finnair is újraindítja több transzkontinentális járatát, az Egyesült Államokba, Japánba és Kínába is.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren május elején kezdett el bővülni az elérhető járatok száma, a Wizz Air mellett a KLM, a Lufthansa és a Swiss jelentette be, hogy ismét indítanak járatokat a magyar fővárosba.