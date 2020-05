Újabb százötvenmilliárd forint jut turisztikai fejlesztésekre

Megosztás Tweet



A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre újabb 150 milliárd forintot biztosít a kormány – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója kedden Alsópáhokon.

Czigány Sándor, Alsópáhok független polgármestere, Szabó János, a Magyar Kolping Üdülési Alapítvány ügyvezetője, Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Kft. és a Bobo Fun Park Kft. ügyvezetője, Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Papp Gábor (Fidesz-KDNP), Hévíz polgármestere és Bobo, a Kolping szálloda kabalafigurája az időkapszula elhelyezésén a Bobo Fun Kalandpark ünnepélyes alapkőletételén Alsópáhokon

Guller Zoltán a Kolping Hotel fejlesztéseinek átadása és egy újabb alapkőletétele alkalmából elmondta:

minden magánszálláshely szobánként 1 millió forint támogatást kap felújításra még az idén.

Mint mondta: a vírus okozta válságból való kilábalást a fejlesztések folytatása segíti, így a turizmusban a kormány még magasabb fokozatba kapcsolt, amikor a fejlesztésekről döntött. Folytatódnak a strandok, csúszdák, tourinform irodák fejlesztései, a Bahart több milliárd forintért vásárol hajókat, illetve szállodák és panziók épülnek, továbbá több mint 100 attrakciófejlesztés zajlik jelenleg is.

A Kolping Hotel kalandparkjának most induló fejlesztésére a kormány 950 millió forint támogatást biztosított – tette még hozzá. Kitért rá, hogy a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 2017-ben indult szálláshelyek megújítására és újak építésére. Eddig 750 panzió kapott támogatást, amelynek révén 1000 szoba épül és 4700 szobát újítanak fel.

Ezek közül 510 panzió már idén nyáron üzemel.

A vezérigazgató bejelentette, hogy új szakaszba lép a Kisfaludy Program, még ezen a héten 85 milliárd forint összegű támogatást ad az ügynökség a 100 szoba feletti szállodák építésére és felújítására a vidéki Magyarország területén, 35 szálloda építése és fejlesztése eredményeként 1500 új szoba jön létre és 4200 megszépült szoba áll majd a vendégek rendelkezésére.

Nlégy vidéki szállodát is támogat a kormány

Emellett 4 vidéki ötcsillagos szálloda megújítását is támogatják. A 85 milliárd forint forrás mellé a vállalkozók további 85 milliárd forintot biztosítanak, így összességében 170 milliárd forinttal járul hozzá mindez a hazai turizmus fejlesztéséhez- emelte ki Guller Zoltán.

Mindezen felül a vidéki Magyarország összes, legfeljebb 8 szobás szálláshelyének tulajdonosai részt vehetnek egy 60 milliárd forint keretösszegű támogatási programban.

A program célja, hogy 28 000 szálláshely összesen 55 000 szobájának mindegyike szobánként 1 millió forint támogatást kapjon még ebben az évben, annak érdekében, hogy ezzel is támogassák a magyar kisvállalkozókat a válságból való kilábalásban. Ezeken túl még májusban

5 milliárd forint keretösszeggel írnak ki pályázatot Balaton-parti kempingek fejlesztésére.

A pályázatra a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon keresztül lehet jelentkezni, de várják azokat is, akik eddig még nem regisztráltak. A támogatást még ezen a nyáron folyósítják, azt december 31-ig kell felhasználni – ismertette a vezérigazgató.

A fejlesztés volt a kiút 2008-ban is

Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Kft. és az újonnan létesülő Bobo Fun Park Kft. ügyvezetője elmondta: a 2008-as válság idején is a fejlesztésekben látták a kiutat, és egy bátor döntéssel most is ezt választották. A közel 2,1 milliárd forintos beruházással – ebből 950 millió forint támogatással – induló fejlesztés eredményeként a térség hiánypótló attrakciója, egy fedett élménypark épül a jövő év nyarára.

A hotel sajtóanyagából kiderül: közel 320 millió forint szálláshely-fejlesztési támogatással 880 millió forintos költséggel zajlott a most zárult másik beruházás. Ennek keretében felújították a recepciót, két apartmanház szobáit, valamint a szabadtéri medencéket, továbbá óriáscsúszdát és hozzá felvonót építettek egyebek mellett.

Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott beszédében arra utalt, hogy

Alsópáhok éppen a Kolping Hotelnek köszönhetően került fel Európa turisztikai térképére,

a települést pedig sokan Hévíz „elővárosának” tekintik.

Jelezte továbbá, hogy a Kolping Szövetség az egyik legfontosabb katolikus társadalmi mozgalom, ami nemcsak a turizmusban érdekelt, de Magyarországon, így Zalában is ellátásra szoruló betegnek szánt idősotthonokat is működtet.