Matolcsy György: Fordulópontok és sorsfordító évek jönnek

2020 igazi időbeli rokona az 1956-os év, akkor a szabadság felé, most a biztonság felé fordul az emberiség – olvasható a novekedes.hu oldalon Matolcsy György elemzésében.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint a Magyar Nemzeti Bank elnöke a cikkében kifejtette, hogy mindkét évben szinte megállt a régi világ. 1956-ban a magyar forradalom egy pillanatra megállította a szovjet diktatúrákat Európában, a szuezi válság pedig leállította az európai gyarmatbirodalmak terjeszkedését a Közel-Keleten. Mindkét fordulat az egyéni és nemzeti szabadság lehetőségét villantotta fel az elnyomottak számára. Elindították azt a kettős történelmi folyamatot, amelynek végén megszűnt a keleti szovjet birodalom és felbomlottak a nyugati gyarmatbirodalmak.

2020 hasonlóan sorsfordító év, amikor a koronavírus szinte leállította a világot. Egyéni szabadságunkat a karantén, a távolságtartás, a maszkviselés olyan mértékben korlátozták, amit békeidőben el sem tudtunk volna képzelni. Mindannyian beleegyeztünk, hogy időlegesen korlátozzuk szabadságunkat, biztonságunk érdekében.

A világ az élet biztonsága felé fordult. Választás elé kerülve időlegesen feladta szabadságának egy részét. Ahogy 1956-ban, most 2020-ban is a világ megállításával egy időben új irányt is vettünk: felértékeltük az egyének és közösségek biztonságát – tette hozzá.

„Milyen lehet az új világ? 1956 után még kellett az 1968-as prágai tavasz, majd a lengyelországi 1980-ban, és csak utána bomlott fel a szovjet birodalom 1992-ben. Most sem jön el azonnal az új, biztonságos szabadság világa” – emelte ki.

Matolcsy György szerint néhány döntő változás azonban már látszik.

Szerinte általában felértékelődik a biztonság, mint érték. Felismerjük, hogy valójában akkor lehetünk szabadok, ha biztonságban vagyunk.

Leértékelődik a szabadosság, a túlhajtott individualizmus és a „nekem mindent szabad, mert megtehetem” mintája.

Megerősödnek a közösségek, amelyek biztonságot nyújtanak. Felértékelődik a védelmet nyújtó állam, megerősödnek a segítő közösségi összefogások és elterjed a közösségi önszabályozás.

Felértékelődik általában a munka, ezen belül a biztonságos munkahely, a pénzügyi tartalék és a biztonságos befektetés. Újból kiderült, hogy az anyagi biztonság nélkülözhetetlen a teljes biztonsághoz.

Visszanyeri és elnyeri régi értelmét az „otthonom, a váram” eredeti angol felfogása. A saját tágas, kertes és digitalizált otthon a legfontosabb családi céllá válik.

Rugalmassá válik a munkaerőpiac és a munka világa. E téren megerősödik az egyéni szabadság, mert egybeesik a biztonság új felfogásával.

Megújul az egészségügyi rendszer, ott is, ahol jól működött, még inkább ott, ahol rosszul. Elterjed az egészség új felfogása, az egészséges életmód, a súlyos betegségek megelőzése, sőt korai gyógyítása.

Többlet biztonsági szabályok és támogatások lépnek életbe az idősebbek részére. Az egészségügyi és közösségi rendszerek egy része kizárólag az idősebbek számára működik majd.

A fiatal nemzedékek oktatása kettőssé alakul: kiscsoportossá válik a fizikai és általánossá a digitális oktatás.

A kisebbségek sajátos élethelyzetére építve minden országban biztonságukat megerősítő programok lépnek életbe.

A szabadság és a biztonság összetartoznak, ahogy Diogenész mondta: „Minden kérdésnek/éremnek két oldala van”.