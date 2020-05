Megosztás Tweet



A szociális partnerek elégedettek a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseivel, a hétfőn bejelentett, 80 milliárd forintos munkahelyteremtő bértámogatási program elindításával és a rövidített munkaidőben dolgozók bértámogatásával – mondta a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) Monitoring bizottságának munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője a hétfői egyeztetésről az MTI-nek.

A munkaadói oldalról Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke ismertette, az ülésen elhangzott, hogy a 80 milliárd forintból a kormány 70 000 új munkahelyet kíván létrehozni. A program segítségével a munkaadók azokat az embereket foglalkoztathatják, akik álláskeresési támogatásra jogosultak, vagy legalább a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályán regisztráltak álláskeresőként. A támogatás lényege, hogy a pályázó cégek egy-egy munkavállalóra vetítve havonta 200 000 forintot igényelhetnek az államtól. Ez az összeg tartalmazza az adott dolgozó havi nettó bérét (112 000 forintot), a dolgozó után fizetendő járulékokat és a munkaadói járulékterheket is.

Zs. Szőke Zoltán úgy vélte, egy ilyen program nagy segítséget jelent azoknak a cégeknek, főként azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek nehezen vészelték át az elmúlt csaknem két hónapot, amikor nem tudtak megfelelően működni. Az érintett szektorok közül példaként említette a turizmust, a vendéglátást és a kiskereskedelemnek azt a szegmensét, amely nem élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozik.

Kiemelte, ezzel a bértámogatási rendszerrel a korábbi tervekhez képest sokkal hamarabb tud majd a magyar gazdaság ismét lendületet venni.

Arról is beszámolt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta a VKF rendszeresen ülésezik, folyamatosan egyeztetnek a munkahelyek megvédését és a gazdaság újranyitását támogató kormányzati intézkedésekről.

A munkavállalói oldalról Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a 80 milliárd forintos bértámogatási program fontos és jó lépésnek ígérkezik, amely elsősorban ott jelent majd segítséget, ahol a járvány miatt elbocsátottak embereket.

Közölte, az ülésen tájékoztatták a résztvevőket arról is, hogyan halad a csökkentett munkaidőben dolgozók bértámogatási programja, az adatok szerint az elmúlt héten is sokan nyújtottak be pályázatot. Mindez azt jelenti, hogy a gazdaság szereplői már ismerik és hasznosnak is tartják ezt az eszközt – jegyezte meg.

Beszámolója szerint az ülésen elhangzott, hogy most

nagyságrendileg 100 000 ember közfoglalkoztatására van meg a költségvetési forrás, ha azonban szükséges, akkor a kormány a létszámot a duplájára is tudja növelni.

A szakszervezeti vezető jelezte, a kormány főként nem ebbe az irányba, hanem az elsődleges munkaerőpiacra akarja terelni az álláskeresőket, ez a lehetőség csupán egyfajta biztonsági hálóként szolgál.

A címlapfotó illusztráció.