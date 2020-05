Pénzügyi tudatosságra nevel a példaértékű kormányzati portál

Megosztás Tweet



Egy évvel ezelőtt indult és szinte indulása után rögtön meg is nyerte az év közigazgatási honlapja díjat a Pénziránytű Alapítvány által kifejlesztett okosanapenzzel.hu honlap – hangzott el az M1 Család 20 műsorában.

„A portál célja, hogy a pénzügytudatosságról szóló ismereteket egy helyre összegyűjtse és minden korosztálynak a maga formájában rendelkezésre bocsássa” – mondta Gion Nándor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a minap az M1 -en.

A honlapot együtt böngészheti a család, hiszen a gyermekeknek játékokat kínál, a felnőtteknek pedig friss információkkal szolgál. Valamint azok a tankönyvek is ingyenesen letölthetőek, amelyeket a Pénziránytű Alapítvány fejlesztett ki diákoknak és pedagógusoknak.

„A pénzügyminisztérium mellett a Nemzeti Bank, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az EMMI, az ITM, a Pénziránytű Alapítvány, ők nagyon aktív közreműködői és tartalom készítői a holnapnak” – tette hozzá az államtitkár.

A pénzügyi szakemberek és szervezetek évek óta vetélkedők szervezésével is igyekeznek gyarapítani a fiatalok pénzügyi ismereteit.

Gion Nándor hozzátette, hogy a pénzügyminisztériumnak is van egy ilyen vetélkedője, ez a Nagy Pénzügyes Teszt. Az évente megrendezendő teszt minden évben egyre több részvevővel és egyre sikeresebben zajlik.

Sikert sikerre halmoz

Az idei Nagy Diák Pénzügyes Teszt 13 ezer jelentkezője közül Toperczer Péter lett az első. A versenyen először évekkel ezelőtt indult és azóta sikert sikerre halmoz. Szülei nagyon büszkék fiúkra.

„Értelmes elfoglaltságot talált magának, és az különösen fontos volt, hogy ebben kitartóan tudott dolgozni. Szerintem ezeknek a versenyeknek ez a legnagyobb eredménye” – mondta az édesanya.

Toperczer Péter már tudja, hogy az alapvető pénzügyi ismeretek elsajátítása mennyire fontos, ezért igyekszik testvéreit is erre tanítani. Most is az okosanapénzzel.hu honlapot böngészik.

„Mindenkinek felelősen kell kezelni a pénzügyeit, és szerintem nagyon fontos, hogy már fiatalon erre tudatosan felkészüljenek a gyerekek, hogy később tudatosan tudják intézni a pénzügyeiket, és ne másokhoz kelljen fordulniuk, ne tudják őket becsapni, hanem legyen rálátásuk a dolgokra, és így felelősen tudjanak dönteni az őket érintő kérdésekben” – fogalmazott.

Élethelyzethez igazított tematikus anyagok

Az okosanapénzzel.hu alkotói élethelyzetekre lebontva is csoportosítják az ismereteket. Így például kifejezetten a diákoknak szólnak a „Felvettek az egyetemre” téma információi. A gyermekvállaláshoz ad pénzügyi tanácsokat a „Tervezzük a jövőnket”, illetve a „Gyermekünk született” kérdéskör. Az otthonteremtésben segít a „Szeretnék lakást venni, felújítani” témakör.





„A pénzügyi tudatosság, ez bekerült most már a Nemzeti Alaptantervbe is, különböző tárgyak formájában, szakgimnáziumban különálló tárgy formájában” – tette hozzá az államtitkár.

Tíz évvel ezelőtt a pénzügyi tudatosság még gyerekcipőben járt Magyarországon, azóta viszont folyamatosan javul a helyzet.

„Igyekszünk minél több oktatási anyagot a gyerekeknek, a fiataloknak kidolgozni, hiszen ők a legfogékonyabbak, és akár még a szüleiknek is, nagyszüleiknek is ők könnyebben át tudják adni” – mondta Gion Nándor.

Régen a lányok az iskolában háztartásvezetési ismereteket is tanultak. Most elegendő az okosan.hu-ra klikkelni és a „Háztartási költségvetés tervező” kalkulátort használni – hangzott el a műsorban.

„Egy pénzügyileg művelt, és nemcsak pénzügyileg, hanem a vállalkozásokban, az üzleti ismeretekben is művelt és vállalkozásban merész és bátor társadalmat szeretnénk látni” – hangsúlyozta a pénzügyi tárca pénzügyekért felelős államtitkára.