Elemzők szerint a járványhelyzet ellenére is jól teljesített a magyar gazdaság

A magyar gazdaság a várakozásoknál jobban, európai mércével kiemelkedően teljesített az első negyedévben, mert az első két hónapban lendületesen indult, a koronavírus-járvány miatt márciusban hozott korlátozó intézkedések pedig csak az időszak töredékét érintették, és enyhébbek is voltak, mint más országokban – állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők az előzetes GDP-adatokat kommentálva.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 2,2 százalékkal, a naptárhatástól, valamint az uniós módszertan szerint más egyszeri és rendkívüli tényezőktől megtisztított kiegyensúlyozott adat szerint 2,0 százalékkal nőtt az első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez mérten 0,4 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék volumene.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője azt hangsúlyozta a kommentárjában, hogy kiemelkedő volt a magyarországi növekedés az első negyedévben, tekintettel arra, hogy az európai gazdaságok túlnyomó többsége már jelentős visszaesést mutatott a koronavírus ellen hozott korlátozó intézkedések miatt.

Ez a felülteljesítés részben a kiemelkedő évkezdetnek, részben a más országokhoz képest kevésbé szigorú intézkedéseknek köszönhető.

Mivel a koronavírus terjedése ellen hozott intézkedések a negyedév csupán egyhatodát érintették, ennek teljes hatása áprilisban mutatkozott meg. Az áprilisi mélyponthoz képest azonban már érdemi javulást mutathatnak egyes ágazatok, miután az autógyárakban újraindult a termelés, a korlátozó intézkedések enyhítése pedig számottevően javítja a kilátásokat. A harmadik negyedévben jelentős felpattanás következhet, ami folytatódhat a negyedik negyedévben is.

A kilábalás azonban így is hosszabb folyamat lesz, így idén 3,2 százalékkal csökkenhet a GDP, jövőre pedig érdemi, 6,3 százalékos növekedésre számítanak a Takarékbank szakértői.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint is a várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a gazdaság teljesítménye az első negyedévben, így a koronavírus egyelőre a vártnál kisebb károkat okozott. A vírus az egyes nemzetgazdasági ágakra eltérő hatást gyakorolhatott, a növekedésben a húzóerőt egyértelműen a piaci szolgáltatások jelentették, ezen belül is a kiskereskedelem.

Az ipar teljesítménye bár érdemben nem nőtt, de nem is csökkent, az ágazat a kedvezőtlen körülmények közt is kitartott. Felhasználási oldalról vélhetően a fogyasztás lehetett a húzóerő.

A második negyedévben a gazdaság teljesítménye éves összevetésben is csökkenni fog, ennek mértéke a korlátozó intézkedések feloldásától, az élet újraindulásának ütemétől és a külső kereslet alakulásától függ. Az év egészét nézve szintén mérséklődő gazdasági teljesítményre számítanak a Századvégnél, ám a csökkenés mértéke az első negyedéves adatok fényében a korábban vártnál kisebb lehet.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint is a második negyedévben jelentős visszaesés várható. A később megjelenő részletes számok még változtathatnak a növekedési mutatón. Különösen azért, mert a koronavírus-járvány miatt a megszokottnál nehezebben mérhető a gazdaság teljesítménye. A második negyedévben már éves összehasonlításban is mínuszba kerül a magyar gazdaság, mivel a járvány miatti leállások többsége áprilisra esett.

Az még kérdés, hogy mekkora visszaesés várható, de valószínűleg két számjegyű lesz a csökkenés áprilisban.

A jelenlegi kilátások alapján az elemző úgy látja, – a járványhatás erejétől függően – 3 és 7 százalékos visszaesés várható az év egészében. Jövőre viszont pluszba fordulhat a GDP, ám egyelőre úgy tűnik, hogy az idei lemaradást jövőre még nem dolgozza le a magyar gazdaság.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is azt emelte ki, hogy a koronavírus okozta első sokk már nyomot hagyott a GDP-növekedésen. Megjegyezte, hogy az első két hónap erős teljesítménye ellensúlyozni tudta a márciusi kiesést.

Az adatok fényében, és a KSH erős revízióját látva a 2019-es növekedés lefutását illetően, némileg átalakulhat a válság lefutásának képe.

Ugyanakkor továbbra is arra számít, hogy a második negyedév lehet a mélypont, mielőtt megkezdődik a lassú kilábalás. Az ING szakértőinek idei évre vonatkozó alapforgatókönyve 3,3 százalékos gazdaság visszaeséssel számolt az év egészére. Mivel az első negyedévi előzetes adat rosszabb lett az általuk vártnál, így előrejelzést negatív kockázatok övezik.