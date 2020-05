Nem számít elhúzódó válságra a hazai építőipar

Megosztás Tweet



Az idei első negyedévben nem volt visszaesés, de a következő időszakban már csökkenésre számítanak az ágazatban, amely a becslések szerint akár már a jövő év második felében visszaállhat a korábbi növekedési pályára.

A kép illusztráció. (Fotó: MTI)

Magyarországon az építőipar az idei első negyedévben megismételte 2019 hasonló időszakát – ismertette Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A magyar építőiparban a friss adatok szerint stagnálást hozott az első negyedév, miközben Európa számos országában rosszabb helyzetbe került az építőipar az elmúlt időszakban.

Az első negyedév biztató adatai ellenére „általában az a vélekedés, hogy idén visszaesés következik be az építőiparban, összességében nem tudja megismételni a tavalyi erős szereplését” – mondta Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

Hozzátette: a szektor szereplői óvatosak és bizonytalanok, hiszen eleve az idei évet nem övezték olyan előzetes várakozások, mint az előzőt, valamint a koronavírus-járvány és annak következményei további nehézségeket okoznak az ágazatnak, és a gazdaság valamennyi szereplőjét bizonytalanságban tartja.

Koji László a 2008-as válságot összehasonlítva a mostani helyzettel kifejtette:

2008-ban lehetett látni, hogy egy hosszú, több évre elhúzódó válságba tart az építőipar,

és az 2013-ig el is tartott.

Jövő év második felére talpra állhat az építőipar

„Most azt látjuk, hogy a rendelésállományunk 18–19 százalékkal kisebb, és a következő két-három hónapban sem növekszik. Jelen pillanatban optimistán mínusz 10–15 százalékos visszaesésre számítunk idén” – mondta, majd hozzátette, most nem számítanak több évig tartó visszaesésre, úgy vélik, az idei mélyhullámot követően, 2021 után ugyanúgy tudják foglalkoztatni a jelenlegi létszámot az ágazatban.

Hasonlóan bizakodó Madár István is, aki szerint ha azt feltételezzük, hogy idén véget ér a koronavírus-járvány és feloldják a korlátozó intézkedéseket, akkor a többéves szerződésekkel, lekötésekkel dolgozó építőipar

már a következő évben visszatalálhat az eredeti fejlődési pályájára, és visszafogott növekedés várható.

Mint mondta, míg 2008-ban hitelválság volt, addig most erről nincs szó, „abban bízhatunk, hogy ha a járványon túl tudunk esni, akkor hamarabb jöhet egy építőipari »felpattanás«, hiszen sem a pénzügyi közvetítőrendszer, sem az építőipar nem kerül olyan sokkos állapotba, mint tíz évvel ezelőtt”.

Koji László hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon a kereskedelmi bankok továbbra is hitelező képességgel bírnak, a gazdaság szereplőinek és a lakosság jelentős részének is megvan a hitelképessége, így ha a járványhelyzet okozta bizonytalanság megszűnik, akkor az építőipar számít arra, hogy megkapja azokat a megrendeléseket, amelyek 2020-ban is időszerűek lettek volna.

Megáll a lakás és az építőanyag árának rohamos emelkedése

A jövőben jó eséllyel nem találkozunk majd Magyarországon az ingatlanárak olyan ütemű növekedésével, mint amilyet az elmúlt években tapasztaltunk. Koji László szerint ma a használt lakások piacán egyértelműen árcsökkenés látható, a lakásépítő cégek pedig nem emelnek árat, így egyre nagyobb a verseny az új építésű lakások piacán is.

Eddig az építőiparban jellemző volt a gyors áremelkedés, ami megnyilvánult az építőanyagárakban, a munkaerőhiány miatt a bérköltségekben és a lakások négyzetméteráraiban is. „Ez a fajta gyors áremelkedés megáll, sőt, akár visszafelé is fordulhat rövid távon” – mondta.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

ÉVOSZ: Az építőiparnak szüksége van az állami, önkormányzati megrendelésekre

Az építőipar megrendelés-állományából a legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései hiányoznak – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) pénteken az MTI-vel. A szakszövetség szerint az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál egyre nagyobb nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. A vállalkozások jelentős része pénzügyi tartalékainak felhasználásával a hónap végéig tudja változatlan szinten finanszírozni a tevékenységét. Júniustól várhatóan a vállalkozások a csökkent rendelésállományhoz igazítják a kapacitásaikat, ami nagyobb mértékű létszámleépítést is eredményezhet.

Továbbra is a járványhelyzet előtti szinten a foglalkoztatottság

Az ÉVOSZ szerint már eddig is történtek elbocsátások, azonban egyelőre minden érintett dolgozó a szektoron belül talált állást. Ezt támasztja alá, hogy május közepén

mintegy 335 ezer embernek ad munkát az építőipar,

a foglalkoztatottak száma így továbbra is a járványhelyzet előtti szinten van.

Rámutatnak, hogy az új lakások építési piacát elsődlegesen az újra 27 százalékos mértékű áfa töri meg, a járványhelyzet pedig tovább rontott a helyzeten. Drasztikusan csökkent az új lakások kivitelezése a március-májusi időszakban.

Az ÉVOSZ közleményében jelezte: ahhoz, hogy az építőipar továbbra is húzóágazat maradhasson,

a tervezői, kivitelezési kapacitás rendelkezésre áll, és a háttéripari, beszállítói adottságok is megvannak.

A címlapfotó illusztráció.