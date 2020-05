Új vezérigazgatót választottak a Hunguest Hotels élére

Megosztás Tweet



Róna Andrea lesz a Hunguest Hotels Zrt. új vezérigazgatója, a szállodaüzemeltetésben és ingatlanfejlesztésben jelentős tapasztalatokkal rendelkező szakember június 22-től veszi át a szállodalánc irányítását - közölte a vállalat az MTI-vel kedden.

Az Opus Global Nyrt. érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels igazgatósága döntött Róna Andrea vezérigazgatói kinevezéséről, aki már aláírta megbízatását. Az eddig a Gránit Pólus Csoport üzletfejlesztési igazgatójaként tevékenykedő szakember két évtizedes tapasztalattal rendelkezik szállodaüzemeltetésben, ingatlanfejlesztésben és vagyonkezelésben.

Az említett igazgatói poszt mellett a Papp László Budapest Sportaréna üzletfejlesztési és az Aréna Catering Kft., valamint a West End Szállodaüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatói feladatait is ellátta. Róna Andrea jelentős sikereket ért el a szállodaiparban is: részt vett a Hilton Budapest City és a Corinthia Budapest piaci bevezetésében, de sok éves tapasztalatot szerzett más nemzetközi és hazai szállodaüzemeltetőnél is – írták.

A tájékoztatás szerint a Magyarország legnagyobb vidéki szállodaláncát tulajdonló Opus Global Nyrt. az eredeti tervek szerint decemberben kezdődő szállodafelújításokat a pandémiás helyzetre való tekintettel korábbi időpontokra ütemezi át. A több ütemben megvalósuló nagyszabású felújítási program eredményeként 4 csillag, illetve 4 csillag superior minősítésű szintre léphetnek a szállodalánchoz tartozó hotelek.

A következő években a teljes Hunguest Hotels megújul, amely egyaránt szolgálja a cég vidéki piacvezető szerepének további erősítését, illetve az eddigi célcsoport mellett a fiatalabb generációk igényeinek megbízható, minőségi kiszolgálását – idézik a közleményben Róna Andreát.

A Hunguest Hotels Zrt. 26 szállodát (19 magyarországi és 5 külföldi saját érdekkörben lévő hotelt, emellett franchise szerződések alapján további 2 szállodát) tudhat soraiban, leányvállalata, a Balatontourist saját üzemeltetésben, illetve franchise rendszerben összesen 10 tóparti kempinget működtet a Balaton körül.