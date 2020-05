Palkovics: A vírusválság felértékeli a magyar-német gazdasági együttműködést

Megosztás Tweet



Az elmúlt hónapok tapasztalatai nyomán a német vállalatok a beszállítói láncok rövidítésének céljából beruházásaikkal az eddigieknél is erőteljesebben kereshetik a közép-európai lehetőségeket, így még szorosabbá fűzhetik magyarországi kapcsolataikat is – hangzott el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Peter Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter online egyeztetésén kedden, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása szerint.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben ismertetik: a tárcavezetők a két ország közötti gazdasági együttműködések jövőjéről, kilátásairól tárgyaltak a közelgő német uniós elnökség fényében, áttekintették a kormányfők által útjára indított innovációs munkacsoport ügyeinek előrehaladását.

A visegrádi országok Németország legfontosabb gazdasági-kereskedelemi partnerei, a tavalyi, 300 milliárd eurót meghaladó összesített külkereskedelmi termékforgalom mintegy másfélszeresen múlta felül a német-kínai és a német-amerikai adatot is.

A vírusválság felértékeli Kelet-Közép-Európa előnyeit: a német külkereskedelemben betöltött szerepén túl a földrajzi közelséget és a magas versenyképességet is.

Peter Altmaier korábban többször szorgalmazta a beszállítói diverzifikációt és a beszállítói láncok rövidítését, hangsúlyozva, hogy a kapacitások egy részét vissza kell hozni Ázsiából Európába – ismertette a tárca közleménye.

Palkovics László kiemelte: a jövőorientált iparágakban tervezett együttműködések kereteit a magyar miniszterelnök és a német kancellár kezdeményezésére létrejött kétoldalú innovációs munkacsoport tevékenysége szabja meg. Emlékeztetett arra, hogy a felek a vállalkozásfejlesztés, energetika, digitalizáció, innováció, kutatás és felsőoktatás, közlekedés és mobilitás területein keresik az összehangolt intézkedésekben, pályázati lehetőségekben megtestesülő közös témákat, projekteket.

Bár az előrehaladást a koronavírus-járvány átmenetileg megnehezítette, az elmúlt hónapokban is élénk munka folyt az együttműködések konkrét formáinak feltárása érdekében, egyebek között a mesterséges intelligencia, a kvantum- és a biotechnológia, az Ipar 4.0 vagy akár a szegedi ELI-ALPS lézerközpont kapacitásainak hasznosítása kapcsán. A miniszter üdvözölte, hogy most már a németek is magasabb hozzájárulást szorgalmaznak a 2021-2027-es EU-s költségvetésben.

A kétoldalú kapcsolatok kiterjesztése még időszerűbbé válik azzal, hogy 2020 második felében Németország látja el az Európai Unió soros elnökségének feladatait. Palkovics László jelezte, hogy Magyarország minden téren támogató és kezdeményező partnere kíván lenni a berlini kormánynak a vírusválságból való kilábalást, a termelési folyamatok újraindítását, a belső piac zavarmentes működésének helyreállítását célzó közösségi intézkedések megtervezésében és eredményes végrehajtásában – olvasható az ITM közleményében.