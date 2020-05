A gazdasági visszaesés Magyarországon alacsonyabb lehet

Megosztás Tweet



Egyre több biztató piaci előrejelzés születik arról, hogy a koronavírus-járvány elmúltával a magyar gazdaság hamar képes lesz talpra állni. Ez két tényezőnek köszönhető, egyrészt annak, hogy az elmúlt két évben a gazdaság teljesítménye öt százalékkal növekedett, másrészt annak, hogy a kormány már az első gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalakor odafigyelt arra, hogy a komoly válságba került ágazatok hathatós támogatást kapjanak.



A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesést Magyarország sem kerülheti el, de ennek mértéke a közép-európai átlagnál jóval kisebb lehet nálunk. Erre a következtetésre jutott legfrissebb elemzésében a Raiffeisen Bank. Korábban a Nemzetközi Valutaalap jósolt hasonlót.

Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, vannak biztató piaci előrejelzések, a Nemzetközi Valutaalap után a Raiffeisen Bank szakértői is azt jósolják, hogy a kelet-közép-európai, sőt a közép-európai átlagánál is kisebb lehet a gazdasági visszaesés üteme. Hozzátette, a friss konvergenciajelentésben a kormány is hasonlóan kalkulál, miközben kockázati tényezőket is felvázol.

Azt is elmondta, viszonylag kedvezően indult az év első része, 2020 első három hónapjában pozitív növekedési tartományban mozgott a gazdasági növekedés. „Azonban áprilistól már negatív eredményekre kell számítani. A válságot sajnos senki sem kerülheti el” – tette hozzá.

Emlékeztetett, bizakodásra adhat okot az, hogy tavaly igazán erős volt Magyarország gazdasági növekedése. Hozzátette, a rendszerváltoztatás óta eltelt harminc évben csupán 2018-ban és 2019-ben ért el a magyar gazdaság ötszázalékos gazdasági növekedést.

„Az elmúlt kétéves növekedés tehát igazán jó bázis lehet a gyors visszapattanásra” – mondta. Hozzátette, az is bizakodásra adhat okot, hogy a költségvetés is megfelelően karban van tartva.

Szajlai Csaba úgy véli, a kormány által hozott intézkedések viszonylag sokakat elértek, főként a hiteltörlesztési moratóriummal, amely hozzásegítette a háztartásokat, illetve a vállalkozásokat ahhoz, hogy ne essenek egy kemény finanszírozásai hitelcsapdába.

Arra is emlékeztetett, hogy a kormány már az első gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalakor odafigyelt arra, hogy a komoly válságba került ágazatok kapjanak hathatós támogatást.

A címlapfotó illusztráció.