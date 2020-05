Élénkül az üzemanyagok iránti kereslet

Miután minden Magyarországon működő töltőállomás-hálózaton visszaesett az üzemanyag-forgalom a kijárási korlátozás miatt, az üzemeltetők többsége rövidebb nyitvatartást vezetett be, néhány kutat ideiglenesen be is zártak, a héten azonban már élénkült a forgalom, ezért több forgalmazó ismét hosszabb nyitvatartással várja az autósokat a kutakon – közölték a cégek az MTI kérdésére.