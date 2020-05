Jelentősen megnőtt a családi házak iránti kereslet

Megosztás Tweet



A járványhelyzet új választási és döntési szempontokat is felerősített a lakásvásárlásoknál. Három ingatlanközvetítő is egyetért abban: a nagyobb élettér megléte a jelen helyzetben felértékelődött. Leginkább a nagy alapterületű lakások és a családi házak iránti kereslet nőtt meg. Népszerű a Dunakanyar és környéke, Gödöllő, a Velencei-tó és a Balaton.

Az erős évkezdés után, március végén már egyértelműen láthatók voltak a koronavírus-járvány hatásai a lakáspiacon is. Március végén és április első heteiben a heti tranzakciós számokban már jelentős 38-67 százalék közötti visszaesést becsült a Duna House.

Ugyanakkor nem állt meg az élet, a csökkenés áprilisban már nem mélyült tovább. A Duna House (DH) munkatársainak visszajelzései és a számok is azt támasztják alá, hogy néhány héten keresztül kizárólag a kifutó és a szükséges ingatlanpiaci tranzakciók voltak jelen, amelyek az előző évek piacának még így is 30-40 százalékát tették ki. Ez tekinthető mélypontnak a DH reményei szerint, és innen bővülő piaci tendenciákat várnak.

Egyre többen keresnek családi házat, nyaralót

Ezt a várakozást a vevői érdeklődésben mért felfutás is alátámasztja: április második felében ugyanis adataik alapján jelentősen megugrott a regisztrált ingatlankeresők és az ingatlanmutatások száma is. A fokozódó érdeklődés néhány héten belül emelkedő tranzakciószámot eredményezhet, így összességében áprilishoz képest már a májust már erősebnek várja a Duna House.

Tihany (Fotó: MTI)

Úgy vélik, a vevői érdeklődés is változhat a következő időszakban. A fővárosban a márciusi adatok alapján a befektetők még jelentősen visszafogták vásárlásaikat, arányuk márciusban Budapesten mindössze 27 százalék volt az elmúlt hónapok 40-45 százalékához képest, azonban az elmúlt hetekben már erősödött a jelenlétük a piacon, így befektetői részről újból nagyobb aktivitást várnak a következő időszakban. A fővárosban a nagyobb ingatlanba költözés, míg vidéken az első lakásvásárlás volt a fő indikátor a saját részre vásárlók között a harmadik hónapban.

A járványhelyzet új választási és döntési szempontokat is felerősített a lakásvásárlásoknál.

Ingatlanközvetítői tapasztaltok alapján jelentősen megnőtt a családi házak iránti kereslet mind a fővárosban és annak agglomerációjában, mind a vidéki nagyvárosokban.

A nagyobb élettér a jelen helyzetben felértékelődik, lakásoknál az erkély vagy külön dolgozószoba sokat jelenthet, a családi házak esetében pedig a kert a gyerekes családoknak óriási előny. Sokan éppen ezért élénken érdeklődtek a nyaralók iránt is az elmúlt hetekben, akár bérlési akár, vásárlási szándékkal.

Várhatóan az utazási szokásaink is jelentősen változnak, amely így közvetve a nyaralók piacára is kihathat. A Balaton mellett most népszerű lokáció a Dunakanyar-övezet, hiszen innen könnyedén elérhető a főváros is. Kismaros, Nagymaros, Zebegény sok ingatlankeresőnek lett új célpontja.

Hónapokig folytatódhat az árcsökkenés

Az ingatlanok árai máris csökkenni kezdtek, és ez várhatóan még hónapokig folytatódhat. Ami pedig a keresletet illeti, ügyfeleik az eddigiekhez képest teljesen más helyeken próbálnak lakáshoz, házhoz jutni – fogalmazott Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

„Nagyon érzékelhetővé vált, hogy a koronavírus miatt

inkább a nyaralóövezetekben, kertesebb, ritkábban lakott területeken nézelődnek az emberek, ez különösen igaz a kisgyermekes családokra.

A korábban még legfelkapottabbnak számító belvárosi kerületekben drasztikus a kereslet visszaesése. A hétvégi házaknak évtizedekkel ezelőtt hatalmas szerep jutott a magyar társadalomban, de ez kikopott, most pedig kezd újra visszajönni” – mondta a szakember.

Tapasztalatai szerint aki városban él, a szabadnapjain szeretne kimozdulni a betondzsungelből, és a körülmények miatt erre most a hétvégi házak adják a legjobb lehetőséget, „őszintén szólva nem hittem volna, hogy másfél hónap alatt ilyen döntéseket tudnak meghozni emberek”.

Gadanecz Zoltán azt is elmondta, éppen ezért sok vidéki településen, a Balaton partján, Gödöllőn vagy épp a Velencei-tónál közel sincs olyan drámai áresés, mint a sűrűn lakottabb fővárosi kerületekben. Az sem jelenthető ki, hogy emelkednének az ingatlanárak ezekben a régiókban, de zuhanás egyáltalán nem tapasztalható.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője úgy nyilatkozott: a koronavírus megjelenése csökkenést hozott az ingatlanpiac keresleti oldalán, ami legjobban talán az eladó lakás, ház és nyaralók hirdetései iránt érdeklődők (telefonhívást kezdeményezők) statisztikáján keresztül látszik. A házak és nyaralók iránti érdeklődések az országos átlaghoz képest sokkal kisebb mértékben estek vissza.

Az is feltűnő – fogalmazott –, hogy tavaly áprilishoz (ami szezonálisan ugyanazt az időszakot fedi le mint az idei április) és idén februárhoz (a koronavírus hazai megjelenése előtti időszakhoz) képest

a házak és nyaralók iránti kereslet az összes érdeklődésben sokkal hangsúlyosabbá vált.

A házak iránti érdeklődések az érdeklődések 43–44 százalékát tette ki tavaly áprilisban és idén februárban. Most áprilisban viszont az érdeklődések több mint fele (51 százaléka) házakra érkezett. A nyaralók iránti érdeklődések tavaly áprilisi súlya idén áprilisra majdnem megduplázódott: 3,6-ról 5,9 százalékra nőtt.

Népszerű Somogy és Veszprém megye

A nyaralók iránti érdeklődések elsősorban a balatoni kereslet felpörgésének köszönhető: amíg tavaly áprilisban a Somogy megyei eladó lakások, házak és nyaralók iránti érdeklődések az országos kereslet 3,3 százalékát tették ki, addig idén áprilisban a somogyi lakóingatlanok súlya 4,65 százalékkal nőtt. A Veszprém megyei érdeklődések pedig 3,7 százalékról 4,4 százalékra emelkedtek. Az összes érdeklődés éves 48 százalékos visszaeséséhez képest a somogyi és veszprémi lakóingatlanok jobban állnak a maguk 34 százalékos csökkenésével.

„Az biztos, hogy a koronavírus leküzdése után a járvány hatása még hosszú hónapokig vagy akár évekig élhet velünk” – mondta Balogh László, és hozzátette, hogy ennek egyik első jeleit már láthatjuk a lakókörnyezetünkkel kapcsolatos elvárások és preferenciák megváltozásában.