Több új technológiai berendezés segíti a szőlészek-borászok munkáját

Bár a koronavírus okozta gazdasági válság a szőlészeteket is érinti, a munkák nem hanyagolhatók el. Több szőlész-borász munkáját is különböző technológiai berendezések segítik, például az ültetvények védelmét jóval hatékonyabbá tehetik a különböző precíziós jelzőrendszerek. Ezek használatával ritkábban kell permetezni, ami a környezetet is kíméli, és a növényvédelem költségeit is csökkenti.