A gazdaság újraindítása után stabil alap lehet a belföldi turizmus

A koronavírus a gazdasági ágazatok közül a turisztikai ágazatban okozott elsőként gondot. Ugyanakkor a külföldi turizmus az a szegmens, ahol gyors visszakapaszkodás nemigen várható. Egyrészt nehéz elképzelni a különböző desztinációk olyan szintű átalakítását, hogy azok tömegek számára biztonságosak legyenek. Másrészt a pandémia személyre szabott pénzügyi hatását is csak most kezdik felmérni a szakemberek és az egyének egyaránt. Az azonban tény, hogy a válságban az ember a luxusról mond le elsőként, márpedig az utazgatás, a nyaralás annak minősül.

A magyarok 51 százaléka még az idén utazna

A Századvég április 8. és 15. között több mint kétezer ember megkérdezésével készített kutatása azt mutatja, hogy a vírus lecsengését követően a magyarok 51 százaléka tervez belföldi utazást, külföldit pedig a megkérdezettek 12 százaléka.

A kutatásból az is kiderül, hogy Magyarországon átlagosan 227 kilométer távolságra mennének az emberek nyaralni, és leginkább aktív szabadidős tevékenységekre vágynak. Az országhatáron túl Horvátország és Görögország a legnépszerűbb úti cél.

61 százaléka a jövőbeli utazása során figyelembe fogja venni, hogy a koronavírus-járványban mely országok voltak leginkább érintettek.

Az idegenforgalom leállása az egész Európai Unió számára nagy érvágás, az ágazat az össztermelés tíz százalékát teszi ki, és a foglalkoztatottak mintegy 12 százalékának az az 22,5 millió ember megélhetését biztosítja. Úgy tűnik, a megoldást a legtöbb ország az Európai Bizottságtól várja mind az anyagi támogatások, mind pedig az utazási protokoll kialakítása terén. Ami jelen pillanatban is biztosnak látszik, hogy ha lesz is még idén nyári turisztikai szezon, azt minden országnak a saját állampolgáraira kell alapoznia.

Stabil alap lehet a belföldi turizmus

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, Magyarországot, a magyar turisztikai ágazatot szerencsésnek tartja, hiszen a vendégéjszakák fele a belföldi utazási szokásoknak köszönhetően megnőtt. Hozzátette, éppen ezért a gazdaság lassú, fokozatos újraindításánál fontos, hogy a belföldi turizmusra is alapozzanak. Ezzel a Magyar Turisztikai Ügynökség is egyetért, és úgy gondolja az újranyitásnál, hogy a belföldi turizmus egy stabil alapot adhat a gazdaságnak.

legalább négyszázezer ember dolgozik a szektorban, és a megélhetésük is attól függ, milyen gyorsan, milyen hatékonyan fog talpra állni az ágazat

Márciushoz képest harminc százalékkal nőtt a foglalások száma

Azt is elmondta, a nyárban nemcsak a turisztikai ügynökség lát potenciált, hanem a szolgáltatók is, mivel ezek a cégek is érzékelik azt, hogy a márciusi adatokhoz képest mintegy harminc százalékkal növekedett a belföldi szállásfoglalások száma a június–augusztus időszakban.

A jelenlegi foglalások ugyan messze alulmaradnak a tavalyi adatokhoz képest, azonban jelenleg ennek a számnak is örülni kell. Kiemelte, értelmetlennek látja az idei adatokat a múlt évi számokkal összehasonlítani, mivel a koronavírus-járvány teljesen abnormális helyzetet idézett elő idén az ágazatban.

Előtérbe kerülhet a falusi turizmus

Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke elmondta, a falusi turizmus szereplői sem számítanak abszolút nyereséges szezonra, azonban felismerték a lehetőség adta előnyöket, és valószínűleg ki is fogják azokat használni a szállásadók.

Hozzátette, minden egyes a falusi turizmusban érdekelt szereplőt arra biztatnak, amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi az óvatos újranyitást, amint a foglalások beindulnak,

azonnal lépjenek be a piacra, azonnal tegyenek jó ajánlatokat, mert azzal jelentős bevételhez juthatnak.

Véleménye szerint a falusi turizmusban érdekeltek arra is számíthatnak, hogy idén a főszezonban nemcsak a hétvégéken érkeznek majd nagyszámban nyaralók, hanem akár egy-két hétre is foglalhatnak szállást annak köszönhetően, hogy idén a külföldi nyaralások száma jelentősen meg fog csappanni.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége azon dolgozik, hogy ha már idén a belföldi turizmusé lesz a főszerep, akkor a pihenni vágyok ne csak a nyári szezonban keressék fel a vidéki pihenési, kikapcsolódási lehetőségeket, hanem majd az őszi, illetve a jövő tavaszi szezonban is.

