Kötelező csere: újabb változás várható a fogyasztóvédelem terén

Megosztás Tweet



Bár az utóbbi években is változott a fogyasztóvédelmi törvény, újabb módosítása várható: 2022 májusától, ha meghibásodik egy termék, és 30 napon belül sem sikerül megjavítani, kötelező lesz kicserélni. Az online vásárlások növekedése miatt tervezik az e-jótállás bevezetését.

„Merjenek panaszt tenni a fogyasztók, álljanak ki magukért és másokért” – hívta fel a figyelmet Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. A hirado.hu-nak elmondta:

a tárca tervezi, hogy egyértelműbbé teszi a jótállási szabályokat, mivel adataik szerint a kereskedők 45 százaléka hibásan tünteti fel a jótállás, a szavatosság szabályait.

Az online kereskedelemben ez az arány 56 százalék.

„Ennek részeként javasoljuk, hogy ha a termék 15 napon belül nem javítható, a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a várható javítási időről. Ha harminc napon belül sem sikerül kijavítani a terméket, akkor a cég köteles cserélni azt” – mondta.

(Fotó: Shutterstock)

Valamint abban az esetben is, ha már az első meghibásodás esetén megállapítható, hogy a termék nem javítható vagy három javítás után újra meghibásodik, akkor mindenképp kötelező a cseréje.

A meghibásodott termékek javítását végző szervizek ellenőrzésére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot jelölnék ki, hogy ezzel is javítsák a fogyasztók és a kereskedők közötti kommunikációt.

Fellépnek a kettős minőség ellen

A helyettes államtitkár másik fő feladatnak nevezte a kettős minőség elleni fellépést. Ismert, egyes termékek azonos márkanéven és csomagolásban, de eltérő minőségben kerülnek forgalomba Nyugat-Európában és Magyarországon.

A kettős minőség tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül 2022. május 28-tól. Az ITM laboratóriumi vizsgálatai folyamatosak, az ehhez szükséges mintákat külföldről beszerezték. „A vásárlás a vírusjárvány idején azonban szünetel” – mondta.

Szabálysértés esetén nemcsak figyelmeztetést, hanem pénzbírságot is kiszabhatnak. Jövőre pedig elindítják a hatósági eljárásokat.

Bevezetik az e-jótállási jegyet

Az e-kiskereskedelem éves forgalma mintegy ezermilliárd forintot tesz ki, és évről évre nő. Az interneten rendelt áruk esetén a csomag nem mindig tartalmazta a jótállási jegyet. „A tárca tervezi az e-jótállási jegy bevezetését is, hogy ezek a dokumentumok elérhetők legyenek online, illetve egy applikáción keresztül is” – fogalmazott Keszthelyi Nikoletta.

Megújították a minden megyében elérhető békéltető testületeket, ahová az elmúlt években évente tízezernél is több panasz érkezett.

Az eljárás ingyenes. Panasz esetén a lakhely szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat a vevő, illetve kormányablakon keresztül is el lehet járni.

Hatékonyak az ellenőrzések

Kitért arra, hogy tavaly több mint 10 ezer üzletet és 2400 webáruházat ellenőriztek, ami 650 ezer termék árának ellenőrzését jelentette, a kifogásolási arány 3 százalékos volt.

Tavaly a vámhatósággal együttműködve 340 ezer veszélyes terméket állítottak meg a határon, ebből 166 ezret megsemmisítettek

– ismertette. Továbbra is kiemelten kezelik a termékbiztonságot, tavaly óta 1500 termékfajtát vizsgáltak be, ebből 630 kockázatos volt, 140 esetben a vásárlóktól is vissza kellett hívni a termékeket – jelezte. A fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei folyamatosan dolgoznak a magyar családok védelme, a jogkövető vállalkozások érdekében. Kiemelte: a koronavírus miatti megtévesztéseket is büntetik.

A bejelentések jelentős részét kitevő légiutas-panaszok ügyében jelenleg egyeztető tárgyalások zajlanak az Európai Bizottsággal.