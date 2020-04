A gazdasági válságból való kilábaláshoz nyújthatnak segítséget a jegybankok

Megosztás Tweet



A jegybank egy új eszköztárral azonnali beavatkozási lehetőséget teremtett a gyorsan változó piaci körülmények között.

Madár István, a Portfólió elemzője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, jelenleg nem olyan típusú válságról van szó, mint amit tíz évvel ezelőtt láthattunk a nagy pénzügyi válságban.

„Van egy nagyon jól azonosítható sokkhatás. Nevezetesen, hogy az emberek, nemcsak pánikból, hanem a józan racionális magatartásukból fakadóan megszüntetik a vásárlások, az érintkezések egy részét és ez okoz egy óriási, sajátos keresleti sokkhatást” – fejtette ki.

Jegybankok szempontjából ez azért számít sajátosnak, mert

nem arról van szó, hogy azért kell lecsökkenteni a kamatokat, mert akkor majd az emberek megtakarítás helyett vásárolnak,

a vállalatok pedig olcsóbb hitelből beruházni fognak, hanem arról van szó, hogy egyszerűen ezeket a gazdasági szereplőket el kell látni olyan forrásokkal, amelyek segítik őket ebben az átmeneti időszakban. Tehát a jegybankok első számú feladata az, hogy ebben a válságban megpróbálják a gazdaság szereplőinek a pénzzel való ellátottságát fenntartani mindaddig, amíg szükséges – részletezte az elemző.

A jegybank valóban a hagyományos feladatán túlmutató, és annál nagyobb kreativitást igénylő feladatokkal áll szemben, de a válságban tulajdonképpen már megtapasztalhattuk azt, hogy a jegybankok ilyen irányban is el tudnak mozdulni, és ezek az úgynevezett nem konvencionális eszközök már a tíz évvel ezelőtti válságban is bevetésre kerültek.

Nem teljesen új az, amit most látunk

Kifejtette, ilyen értelemben nem teljesen új az, amit most látunk, éppen ezért a jegybankok eszköztárában is tulajdonképpen nagyon hasonló eszközöket vesznek elő, mint amit elővettek 2008-2010 körül.

A jegybankoknak megvan az a lehetősége, hogy ők teremtik a pénzt, és ebből következően el tudják látni a bankokat, és a bankokon keresztül azokat a gazdasági szereplőket, akik megszorulnak, különböző forrásokkal



– mondta Madár István.

A jegybank nem öncélúan teremti a pénzt

Elsősorban arra kell gondolni, hogy a jegybank nem önmagában, és nem öncélúan teremti meg a pénzt, és odadobja a kereskedelmi bankrendszernek, hanem olyan programokat indít, amely programok elősegítik azt, hogy pont oda menjen a pénz, ahová szeretné a jegybank.

Kiemelte, láthatjuk azt, hogy a növekedési hitelprogram kibővítésén keresztül például a Magyar Nemzeti Bank is egy jelentős többletforrást kíván bepumpálni a vállalkozásokhoz. A bankok, ha látnak akár egy kicsit is hitelezhető vállalkozást, akkor reménykedhetünk benne, hogy megragadják az alkalmat, és nem lefagyással reagálnak a mostani helyzetre.

„Természetesen hozzá kell tenni, hogy kevesebb ilyen szereplő van, hiszen kevesebb a beruházási szándék. Ez nem azt jelenti, hogy a bankok most még többet fognak hitelezni, mint eddig, de talán nem fog úgy összeomlani a hitelezés, ahogy az összeomlott a pénzügyi válságban” – fűzte hozzá.

A bankok több célból hitelezhetik jelenleg a vállalkozásokat,

az egyik a likviditáskezelés. A vállalatok jelentős része bízhat abban, hogy a most kieső kereslet egy része még visszatér hozzájuk vagy úgy, hogy egyszerűen folytatódik a normál üzemmenet, elsősorban inkább a feldolgozóiparban, akkor még az is lehet, hogy a most kieső kereslet egy része pótlódik is – hangsúlyozta.

Az ilyen vállalkozásokat érdemes lehet megmenteni természetesen, hiszen

nem arról van szó, hogy ez egy versenyképtelen cég, aminek csődbe kell mennie.

Ebben a környezetben elsősorban forgóeszközhitel jellegű termékeket lehet a bankoknak számukra értékesíteni, akár munkabérre, akár a szállító fizetésére. Majd amikor a válság enyhül, és újra látszik, hogy visszatér a kereslet a gazdaságba, akkor ezek a cégek már beruházásokra is igénybe tudnak venni forrásokat, és a jegybank inkább ebben az utóbbiban lehet erős. Amikor a beruházások elkezdenek újra fellendülni, akkor tud ehhez olcsó forrásokat biztosítani a jegybank a bankrendszeren keresztül.

Bízik abban a Magyar Nemzeti Bank is, hogy ez egy V alakú kilábalás lesz, és a V fölfelé ívelő szárának gyors felpattanásában tud majd segíteni a jegybank.

A címlapfotó illusztráció.