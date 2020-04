Bankszövetség: Hatékony eszköz a hitelfizetési moratórium

Megosztás Tweet



Hatékony eszköznek tartja a hitelfizetési moratóriumot a Bankszövetség, mert azonnali segítséget nyújthat a járványhelyzet miatt a munkahelyüket elvesztő ügyfeleknek és azoknak is, akiknek jelentősen csökkent a bevételük.

Becsei András, a Bankszövetség elnöke hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy az ügyfelek tovább fizessék hitelszerződéseiket az eredeti ütemezés szerint.

Hozzátette, hogy az utóbbi lehetőséggel a hozzájuk érkezett visszajelzések szerint egyre többen élnek.

Aki nem szeretne a moratóriummal élni, az négyféleképpen nyilatkozhat erről: az internetes banki felületen, a banki honlapon, telefonon az ügyfélszolgálatoknál és személyesen a bankfiókokban – mondta. Kitért arra is, a bankfiókok több mint 95 százaléka a koronavírus-járvány ellenére is üzemel, ami európai összehasonlításban is kiemelkedőnek számít.

A címlapfotó illusztráció.