Egyik napról a másikra lefagyott az autós piac, de más a helyzet, mint 2008-ban volt

A kijárási korlátozások bevezetése óta gyakorlatilag nullára esett a márkakereskedők értékesítése. Elemzők szerint bizonytalan, hogy mennyi időbe telik mire visszaerősödik a kereslet, azonban szemben a 2008-as válsággal most jelentős áreséssel várhatóan nem kell számolni.

Tavaly az újautó-eladások éppen megközelítették a 2008-as válság előtti szintet, 158 ezer eladással, és a szakmai szervezetek 2020-ra is hasonló számokat vártak. Már voltak kedvezőtlen tendenciák az árfolyamváltozásból és az uniós emissziós szabályok szigorításából fakadóan. A februári értékesítési adatok éves szinten közel ötszázalékos visszaesést mutattak, de arra, ami márciusban történt, senki sem számított.

Egyik napról a másikra lefagyott a piac, és miután a vásárlók nem mehettek be az autószalonokba, így a forgalom március végére gyakorlailag lenullázódott

– mondta a hirado.hu-nak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. A forgalomkiesés azoknál a márkakereskedéseknél, amelyeknek nincs szervizhálózatuk, valamelyest nagyobb. Első lépésként a munkaerő tíz százalékát bocsátották el a kereskedők, és most „mindenki azért küzd, hogy az elmúlt években kiképzett kiváló szakembereit meg tudja tartani” – tette hozzá. Az elmúlt években ebben az ágazatban is munkaerőhiánnyal küszködtek a cégek, amelyek most fizetés nélküli szabadságra küldték munkatársaikat, vagy részmunkaidőben alkalmazzák őket.

Gablini Gábor pozitív lépésnek nevezte a kormány által elrendelt hitelmoratóriumot, amely pár hónapig biztosíthatja a cégek számára a túlélést, viszont hozzátette, hogy a bértámogatási program nem a márkakereskedőkre lett kitalálva, ezért kormányzati támogatást kérnek. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a legtöbb kereskedő nagyjából két hónap tartalékkal rendelkezik.

A válság kezelésének költségeihez hozzá kell járulnia a gépjármű-kiskereskedelemmel és -szervizeléssel foglalkozó cégeknek is. A szerdán megjelent rendelet értelmében az adó mértéke, amelyet az éves nettó árbevétel alapján kell kiszámítani, félmilliárd és harmincmilliárd forint között 0,1 százalék, harminc- és százmilliárd forint között 0,4 százalék, és százmilliárd forint felett 2,5 százalék.

Az autóalkatrész-kereskedőket, szervizeket és importőröket beleszámítva a szektor csaknem harmincezer embert foglalkoztat, és éves forgalma meghaladja a kétezermilliárd forintot, ezzel jelentős adóbefizető – fogalmazott, és hozzátette, „tudomásul vesszük, hogy válsághelyzet van, és többletadót kell fizetni, de kérdés, hogy megoldható-e ez akkor, amikor jogszabályi kötelezettség miatt ellehetetlenült az értékesítés”.

Más a helyzet, mint 2008-ban

Az előrejelzések szerint az európai újautó-eladások legjobb esetben 10, de akár 30 százalékkal is zuhanhatnak, és évekbe telhet, mire elérik a 2019-es szintet, idézte az egyik nagy elemző cég felmérését. A kijárási tilalom feloldása után a nagy kérdés az lesz, hogyan alakul a cégek és a háztartások vásárlóereje.

Elemzők szerint is bizonytalan, hogy mennyi időbe telik mire visszaerősödik a kereslet. Várkonyi Gábor autóipari szakértő a hirado.hu-nak elmondta, hogy szemben a 2008-as válsággal, most az autógyártók visszafogták termelésüket, így nem alakult ki túlkínálat, és nem halmozódnak fel készletek a kereskedőknél, amelyeket azután agresszív árazással tudnak értékesíteni.

Tíz éve a kényszerértékesítések és a kereslet összeomlása óriási árzuhanást okozott. A 2008-as válságból a magyar autópiac a régió többi országához képest sokkal lassabban lábalt ki a devizahitelezés miatt.

Most egészségesebben működött a hitelezés, és nem várható, hogy tömegesen kerülnek a másodpiacra a személyautók.

A szakértő szerint most nem kell számolni jelentős áreséssel.

Rövid távon bővülhet ugyan a kínálat, mivel a céges autók egy része a használt piacra kerülhet, és ez a kereslet elmaradásával lefelé nyomhatja az árakat.

Úgy vélte, hogy amikor lecseng a flottás autók tömege, és stabilizálódik a helyzet, akkor visszaerősödnek az árak.

Az árfolyamváltozás miatt is inkább drágulásra kell felkészülni – fűzte hozzá. Ami a kereskedőket illeti, nehéz időszak elé néznek, mivel legtöbbjük csak pár hónap tartalékkal rendelkezik.

„Amennyiben a következő két-három hónapban maradnak a korlátozások, és nem változik a helyzet, akkor súlyos visszaesés fenyeget” – mondta.

A nagy kérdés, hogy a járványügyi helyzet milyen gazdasági következményekkel jár, és hány ember veszíti el a munkáját. Ez alapvetően meghatározza majd az autópiac kilátásait. Az elmúlt napok piaci fejleményeit értékelve elmondta, hogy ha nagyon lassan, de kezd éledezni a piac, és a kedvezőbb hírekre gyorsan növekedhetnek az eladások.

Emissziós szabályok, forintárfolyam

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a forint gyengülése és az európai szabályozás miatt jelentősen drágultak az új autók. Szakértők szerint ez a folyamat már tavaly ősszel elkezdődött, és idén folytatódott. A márkakereskedők keze meg van kötve, hiszen az árak meghatározása alapvetően gyártói kompetencia. Az üzleti tervekben még 335 forintos euróárfolyammal kalkuláltak a gyártók, importőrök.

Januárban lépett életbe az az uniós szabályozás, amely autónként és grammonként 95 euróval bünteti a gyártókat, ha az újonnan forgalomba helyezett jármű szén-dioxid-kibocsátása meghaladja a 95 g/km értéket.

A kialakult helyzetre való tekintettel az európai gyártók most azért lobbiznak az Európai Bizottságnál, hogy a bírságok kiszabását halasszák el.

Mindez lélegzetvételhez juttathatja a gyártókat, és gátat szabhat a további áremelkedésnek

– vélte Gablini Gábor.

Az európai szabályozást több oldalról is bírálat érte. A kisautó-kategóriában a szigorú előírásoknak való megfelelés fajlagosan nagyobb áremelkedéssel jár, mint a közepes vagy prémiumkategóriában. Sok gyártó úgy számol, hogy az olcsóbb és így alacsonyabb profittal kecsegető modellek gyártása a büntetési tételek miatt már nem lesz nyereséges, ezért várhatóan szűkül a kínálat, és így sokak számára a megfizethető modellek eltűnnek a piacról.

Ezzel szemben – a válság előtt legalábbis – a piaci kereslet a nagyobb teljesítményű és szennyezőbb sportterepjárók (SUV) felé mozdult el, ami környezeti szempontból szembemegy az európai döntéshozók szándékával.

Várkonyi Gábor szerint a helyzet stabilizációjához két dolog szükséges: a károsanyag-kibocsátást büntető szabályok elhalasztása mellett egy a 2009-es válság után bevezetett autóvásárlási ösztönző programmal lehetne növelni a keresletet.