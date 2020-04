A lakáspiacon nem állt le teljesen az élet, csupán lassultak a folyamatok

Átlagosan öt-nyolc százalékos árcsökkenésre számítanak az elemzők a fővárosi lakáspiacon az elkövetkező hónapokban. A vidéki városokban, illetve a kisebb településeken nem tartják valószínűnek az áresést a szakértők. Azt is elmondták, továbbra is vannak nagyobb tranzakciók, azonban átalakultak a folyamatok, az adásvételi szerződések megkötése sokkal hosszabb időt igényel, mivel a felek többször is újratárgyalják az árat a megváltozott körülmények miatt.