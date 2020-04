Ígéretes eszköz lehet az NHP Hajrá a vállalkozásoknak

Megosztás Tweet



Az újrainduló növekedési hitelprogram, az NHP Hajrá volumene és a széles felhasználhatósági kör miatt ígéretes eszköz lehet a hazai vállalkozások számára; a kamatszinteket tekintve erős verseny alakulhat ki a pénzintézetek között; az OTP Bank készen áll arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül biztosítsa az NHP Hajrá forrásait a magyar vállalkozásoknak – közölte a bank csütörtökön az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a válsághelyzet nagyon sok társaság működését érinti negatívan, amelyek most is keresik, hogy vészelhetik át a visszaesést. Több olyan kulcsfontosságú ágazat is érintett, amely a foglalkoztatottsági és versenyképességi szempontokon túl meghatározó például az ország élelmiszer-ellátásában, mint a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások.

A részletszabályok még nem ismertek, de az NHP Hajrá volumene és a széles felhasználhatósági kör miatt ígéretes eszköz lehet a hazai vállalkozások számára, méretüktől és tevékenységi körüktől függetlenül – fejtette ki a közleményben Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A forrásokat fejlesztések és beruházások finanszírozása mellett forgóeszköz-hitelként, de akár hitelkiváltásra is felhasználhatják a vállalkozások.

Így a hitelprogram eredményeként megvalósuló fejlesztések, átalakítások sok ezer család megélhetését tudják hosszabb távon biztosítani. Az OTP várakozásai szerint a kamattámogatásnak köszönhetően komoly verseny alakulhat ki a hitelintézetek között a termékek kamatszintjét illetően.

A közlemény szerint a nehéz helyzetbe került vállalkozóknak érdemes már most áttekinteni a bank egyéb termékeit is, amelyek megoldást jelenthetnek a pénzügyi kihívásokra.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a pénzügyi megoldások mellett a fogyasztók is támogathatják a magyar cégeket, válság idején különösen fontos, hogy a hazai termékeket részesítsék előnyben, ezzel is segíthetik a vállalkozások talpon maradását.

A monetáris tanács kedden döntött arról, hogy 2020. április 20-án az MNB elindítja a Növekedési Hitelprogram Hajrá elnevezésű konstrukciót, 1000 milliárd forinttal megemelve a jelenlegi keretösszeget. Az NHP fix konstrukcióból eddig fel nem használt 500 milliárd forinttal együtt az MNB 1500 milliárd forintnyi olcsó és stabil forrást biztosít a kkv-szektor hitelezésére.