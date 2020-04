Palkovics: az akcióterv végrehajtása közös ügyünk

Megosztás Tweet



A magyar kormány akciótervének végrehajtását közös ügynek nevezte Palkovics László az InforádióAréna című műsorában kedden este; az innovációs és technológiai miniszter kifejtette, hogy egy rendkívüli helyzetre nyújt nagyságrendjét és komplexitását tekintve hatalmas megoldást a kabinet.

Példaként említette, hogy a 9200 milliárd forintos, a GDP 18-20 százalékát kitevő csomag a magyarországi járműipari vállalatok éves összes kibocsátásának felel meg.

Az EU-tól várható forrásokat firtató kérdésre elmondta, hogy Magyarország lehetőséget kapott eddig csak, átrendezhette a már korábban megítélt forrásokat, ami fontos ugyan, de nem jelent új segítséget.

Hogy az új forrás mennyi lehet, azt szavai szerint még nem lehet látni, de megemlítette a költségvetésben létrejövő alapot, amely ezt monitorozni, koordinálni fogja.

Palkovics László beszámolt arról, hogy az akcióterv második, mostani fázisa az azonnali intézkedéseket foglalja 5 pontban magába: a munkahelyek megvédését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok támogatását, a vállalkozások és a családok segítését.

Azt is megerősítette, mindenki megkapja diplomáját, aki eddig csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehette át azt. Az intézkedést éppen az alapozta meg, hogy az idén végzők között sok diák lehet, aki a járvány miatt nem tudja megszerezni nyelvvizsgáját.

Az a cél, hogy amikor a gazdaság újraindul diplomás szakemberként jelenhessenek meg a munkaerőpiacon – mondta, megjegyezve, hogy ez 75 ezer diákot érint.

A kiemelt ágazatok támogatásánál példaként a turizmust említette. Itt most lehet az elmaradt fejlesztéseket, felújításokat elvégezni, ezeket segítik vissza nem térítendő támogatásokkal és hitelekkel.

Arról is beszélt a miniszter, hogy az egészségipar stratégiája már korábban elkészült, azt a kormány a járvány előtt el is fogadta. Ebben is szerepelnek olyan ma még kihasználatlan lehetőségek, amelyek kiaknázását az új járványhelyzet kikényszeríti.

Megemlítette például, vannak olyan kritikus elemek, eszközök amelyek előállítását országon belül kell biztosítani, és vannak olyan cégek is Magyarországon, amelyek ezek előállítására képesek, aktivizálhatók. Az eszközökön túl a kutatási hátteret is meg szeretnék erősíteni szavai szerint.

Az akcióterv harmadik szakaszáról Palkovics László azt mondta, a programokon belül vannak átfedések, az azonnali intézkedésen túl mutató lépések már a harmadik szakaszba tartoznak, a konkrétumok azonban a járvány alakulásától függenek.