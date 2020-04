Magyar technológiák segíthetik a nyugat-balkáni térség klímavédelmét

Megosztás Tweet



Élénk érdeklődés fogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ első nemzetközi klímavédelmi pályázati felhívását – közölte a szaktárca hétfőn.

A tájékoztatás szerint a most lezárult kiírásra magyar vállalkozások és egy nonprofit szervezet összesen mintegy 60 projekttámogatási kérelmet nyújtottak be a teljes keretösszeget közel hatszorosan meghaladó forrásigénnyel. A majdani nyertesek fejlesztései hat nyugat-balkáni ország éghajlatvédelmi erőfeszítéseit támogatják majd, miközben a hazai zöldgazdaság külföldi térnyerését is megalapozzák.

A magyar zöldgazdaság teljesítményét is erősíti a felhívás

A közleményben kiemelték, a pályázat hat nyugat-balkáni országban – Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában, Koszovóban, Montenegróban és Szerbiában – ösztönzi a magyar technológia- és tudásátadást a régió környezet- és klímavédelmi céljainak elérése érdekében. A projektek a megújuló energiaforrások, a vízgazdálkodás, a hulladékkezelés, a városi fenntarthatóság, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági alkalmazkodás területén segítik az érintett országokat.

A nemzetközi klímavédelmi pályázat magyar vállalkozások, felsőoktatási intézmények, klímapolitikai szervezetek számára teremt lehetőséget a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi erőfeszítéseiben, gazdaságuk zöld átalakításában való szerepvállalásra. A felhívás a magyar zöldgazdaság teljesítményét erősíti azzal, hogy külpiaci beruházások hazai technológiával és innovációval valósulnak meg – írják a közleményben.

A felhívás keretösszege 400 millió forint

A 2020. február 13-án meghirdetett támogatási felhívás keretösszege 400 millió forint. A benyújtott projektjavaslatok összesített támogatási igénye ennek közel hatszorosa volt, teljes költségvetésük pedig meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A beérkezett kérelmek értékelését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. elismert külső szakértők bevonásával végzi, a támogatói döntést a központ javaslata alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozza majd meg – ismertetik.

Kaderják Péter, az ITM energia- és klímapolitikai államtitkára a közleményben elmondta, „Örvendetes, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli környezetben is számos, a klímavédelem és a gazdaságfejlesztés szempontjából egyaránt előremutató beruházás előkészítését tervezik magyar vállalkozások, felsőoktatási intézmények és klímapolitikában aktív szervezetek a nyugat-balkáni régióban. A nagyszámú beérkezett kérelem a magyar kkv-szektor nyitottságát igazolja a fenntarthatósági szempontok iránt, egyúttal rámutat a klímavédelmi beruházások támogatásának fontosságára is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elkötelezett abban, hogy a fejlesztés-finanszírozásban érdekelt hazai és nemzetközi partnerek bevonásával tovább bővítse a zöldgazdasági átállás megvalósításában aktív cégek lehetőségei”t.