Folyamatosan dolgozik a kormány a gazdaságmentő intézkedéseken, egész hétvégén ez volt a téma a kormányülésen. Az már szombaton kiderült, hogy lesz elég pénz a védekezésre, járványügyi és gazdaságvédelmi alapot is létrehoznak: összesen kétezer milliárd forint jut a kárenyhítésre. Regős Gábor szerint az átcsoportosítás, az újabb gazdasági intézkedés a kiskereskedelmi ágazatnak fog fájni a legjobban. Hozzátette, a bankszektor nem fogja annyira megérezni az 55 milliárd forintos elvonást, mivel tavaly közel 698 milliárd forintos profitot sikerült kitermelnie.

A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője az M1 Ma este című műsorában elmondta, a szombaton, a kormányinfón bejelentett gazdasági intézkedések inkább arról szóltak, hogy honnan csoportosít, honnan szerez pénzt a kormány, a hétfői bejelentés pedig majd arról fog szólni, hogy azt mire költik el pontosan.

A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így

elvon és átcsoportosít a tárcáktól összesen 1345 milliárd forintot,

ami a gazdaság védelmére és újraindítására létrehozott alapban áll rendelkezésre. A koronavírus-járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosít a kormány, abba be kell fizetni az idei párttámogatások 50 százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az online kormányinfón.

A kiskereskedelmi ágazatnak fog fájni a legjobban az új intézkedés

Regős Gábor elmondta, az átcsoportosítás, az újabb gazdasági intézkedés a kiskereskedelmi ágazatnak fog fájni a legjobban. Hozzátette, a bankszektor nem fogja annyira megérezni az 55 milliárd forintos elvonást, mivel tavaly közel 698 milliárd forintos profitot sikerült kitermelniük. Azonban ennek a szektornak a hiteltörlesztési moratóriummal is számolnia kell.



„Akár fájdalmas lépés, akár nem, szükséges volt az intézkedés meglépése, hiszen a jelenlegi helyzetben elő kell teremteni a kellő összeget a járvány megfékezésére, az egészségügyi felszerelések beszerzésére” – mondta Regős Gábor. Hozzátette, tény, hogy az Európai Unió engedélyezett egy három százalék körüli hiányt, azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy azt a hiányt előbb-utóbb vissza kell fizetni, tehát nem szabad a hitelt a végtelenségig elereszteni.

A kiskereskedelem láncoknál most is nagy az emberhiány

Áprilistól napi négyezer új állástalannal számol a kormányzat, ez naptári napokra nézve havi százhúszezer fő. Több elemzés is azt mutatta, hogy tíz év alatt közel egymillió új munkahely jött létre, vagyis évi átlag százezer. „Olyan összehasonlítások is napvilágra kerültek, amelyek azt tárgyalták, hogy a napi négyezer új munkanélküli megjelenése, egyben azt is jelenti, hogy havonta akár egy évet is visszaeshet a foglalkoztatottság az elmúlt tíz évben tapasztaltakhoz képest.

Azonban ezek az összehasonlítások leegyszerűsítik a folyamatokat”

– mondta Regős Gábor. Hozzátette, ez az elemzés azért számít leegyszerűsítésnek, mivel az elmúlt tíz évben a munkahelyek létrehozása sem volt feltétlenül egyenletes, az utóbbi években például lassult a folyamat.

Regős Gábor azt is elmondta, hogy egyes szektorokban nő az elbocsátások száma, viszont máshol, például a kiskereskedelemben folyamatos a munkaerőhiány, éppen ezért a jelen helyzetben is vesznek fel alkalmazottakat ebben a szektorban.

