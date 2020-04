Hétfőtől újraindul a termelés a Denso fehérvári üzemében

Hétfőtől – tíz munkanapos leállást követően – újraindul a termelés a Denso Gyártó Magyarország Kft. fehérvári üzemében – közölte a gépjárműalkatrész-gyártó kereskedelmi és pénzügyi igazgatója pénteken az MTI megkeresésére.

Szincsák Attila hangsúlyozta: a március 21-től április 5-ig tartó leállást követően egyelőre limitált termelést indítanak el 15-20 százalékos kapacitáson, ami azt is jelenti, hogy 4600 munkavállalójuknak is csak 15-20 százaléka kezd újra dolgozni. A többiek pihenőnapon lesznek, és később kapcsolódnak be a termelésbe – tette hozzá.

Az igazgató jelezte, hogy „egy hétnél tovább nem látnak”, vagyis ez az állapot húsvétig tart, az azt követő időszakról jövő hét vége felé határoznak és várhatóan az európai autógyárak újraindulásáig ilyen ciklusokban tudnak majd előre tervezni. Megemlítette, hogy akad néhány cég, amely dízel adagolók legyártását várja tőlük, főként mezőgazdasági gépekhez, ezért is van szükséges a gyártás beindítására.

Szincsák Attila kiemelte, hogy a hétfőtől munkába álló dolgozók szigorú előírások mellett végzik tevékenységüket: maszkban, kesztyűben, védőtávolságok betartásával dolgoznak, az ebédet pedig dobozolva kapják.

A Denso március 18-án jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt tíz munkanapos leállást vezet be és a nyárra tervezett leállást hozza előre, ez alatt a munkavállalók bért kapnak, szabadságon lesznek.

A nyilvános cégadatok szerint a Denso Gyártó Magyarország Kft. a 2018-as üzleti évet 745,6 millió eurós nettó árbevétel (260 milliárd forint) mellett 34,2 millió eurós (11,9 milliárd forint) nyereséggel zárta.

A címlapfotó illusztráció.