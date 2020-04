Csaknem 2900 informatikus munkába állítását segítette ezidáig az Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program

A 2017-ben indult Informatikai Fejlesztői Karrier Start Programmal eddig több mint 2800 informatikust sikerült munkába állítani - nyilatkozta az MTI-nek Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Rámutatott arra, hogy az elmúlt években a magyar GDP több mint 20 százalékát a digitális gazdaság állította elő, a szektor a hazai foglalkoztatottak tizedének, mintegy 400 ezer embernek adott munkát, mindkettő a legszűkebb élmezőnybe tartozó adatnak számít az Európai Unióban.

Hangsúlyozta, az informatikai szektor dinamikus fejlődésével párhuzamosan nőtt az igény a képzett informatikus munkaerő meglétére. A kormány az állami és piaci vegyes finanszírozású programjával is támogatja a vállalkozások munkaerő-keresletének kiszolgálását. A szektor Magyarország egyik kitörési pontjaként fontos szerepet tölthet be a hazai gazdaság újraindításában is.

A végrehajtás jól halad

Bodó Sándor kiemelte, hogy a 2017 augusztusában indult 2+2 éves Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program (IFKSP) célja legalább 4000 informatikus szakember munkába állítása, a végrehajtás így időarányosan kifejezetten jól halad. Az IFKSP keretében legalább középfokú végzettséggel rendelkező felnőtteket, pályakezdőket vagy karrierváltókat oktatnak a piaci igényeknek megfelelő hiányszakmákra.

A képzés öt állandó szakiránya a .NET fejlesztő, a Java fejlesztő, a webfejlesztő, a szoftvertesztelő és az alkalmazás üzemeltető, ugyanakkor bármelyik programozási nyelv, technológia a programba illeszthető. A lebonyolító jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, partnerei között egyaránt megtalálhatók nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások és állami tulajdonú gazdasági társaságok.

Kedvező visszajelzések

A programra az első két évben összesen 9629 fő jelentkezett, a képzésre eddig kiválasztott 3451 főből 2865-en már munkába álltak. A képzésből mindössze 15 fő esett ki, a lemorzsolódási arány tehát az 1 százalékot sem éri el. A programra jelentkezők többsége a 26-40 éves korosztályból került ki, több mint felük a közép-magyarországi régióból érkezett.

Az együttműködő cégek részéről egyértelműen kedvezőek a visszajelzések, a partnerek elégedettek a végzettek gyakorlati tudásával és gyors beilleszkedésével – tette hozzá az államtitkár.