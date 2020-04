Az első sokk után éledezik az ingatlanpiac

A koronavírus-járvány európai és magyarországi megjelenése szinte sokkolta a lakáspiacot, a hónap végén azonban már némileg élénkült a kereslet a március közepi a mélyponthoz képest – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Március közepére az ingatlan.com oldalain mért látogatások száma 44, az érdeklődések száma 59 százalékkal csökkent a február végi állapothoz képest. Ebben az időszakban lépett életbe a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, ami visszavetette a lakásvásárlási és eladási kedvet is, de az érintettek úgy tűnik, alkalmazkodni kezdtek az új körülményekhez. Március utolsó hetében ugyanis a látogatások száma 11 százalékkal, az érdeklődések száma 13 százalékkal nőtt az előző hét naphoz viszonyítva – áll a közleményben.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a növekedés még akkor is jelentős, ha az előző heti alacsony számokhoz képest következett be. Hozzátette: az adatokból az is látszik, hogy az első sokk hatására nem állt le a lakáspiac, bár kétségtelenül alacsony szintről kell felkapaszkodnia. A vevők és bérlők is új keresési szokásokat alakítanak ki, hogy minimálisra tudják szorítani a személyes kontaktust egy adásvételi vagy bérleti szerződés megkötéséig.

A kínálati árak az előző hónaphoz képest stagnálnak, és az árakra ható tényezőkben még sok a bizonytalanság. Az egyértelműen látszik, hogy a tranzakciószámok a veszélyhelyzetben csökkennek, emiatt a piacon maradó vevők alkupozíciója jelentősen nő – mondta a közlemény szerint Balogh László.

A címlapfotó illusztráció.