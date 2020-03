A magyar gazdaság még működőképes

A koronavírus járvány eddig nem tapasztalt helyzet elé állította a világ országait. A kormányok egyszerre két problémát kell, hogy orvosoljanak, megfékezni a vírus terjedését, és közben a járvány okozta gazdasági válságot is csökkenteni. Szakértők szerint Magyarország kézben tartja a helyzetet, a megbetegedések üteme is lassú, illetve a gazdaság is működik.