Többféle módon jelezhetik a banki ügyfelek a hiteltörlesztés folytatását

A banki ügyfelek több csatornán is jelezhetik bankjuknak, ha nem kívánnak élni a hiteltörlesztési moratóriummal, amely a március 18-ig folyósított hitelekre vonatkozik és év végéig tart.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértői több fórumon is amellett érveltek, hogy az adósoknak megéri kihasználni a moratórium lehetőségét, aki mégis úgy dönt, hogy tovább törleszti hitelét, nyilatkoznia kell erről bankjánál.

A törlesztőrészletek nem változnak a moratórium lejártát követően

Az MNB szakértői hangsúlyozták, hogy a törlesztőrészletek nem változnak a moratórium lejártát követően, a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Ezt a kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

A Takarékbanknál az ügyfelek négyféle platformon jelezhetik fizetési szándékukat: a call centeren, e-mailen, postai úton, illetve indokolt esetben a Takarékbank bármely bankfiókjában fogadja az ügyféligényeket, napokon belül pedig további csatornákon is lehetővé teszi a nyilatkozattételt. A bank arra számít, hogy nagy számban lesznek olyanok, akik nem élnek a moratóriummal.

Az ügyfelek december 31-éig bármikor jelezhetik, hogy mégis folytatják a hitelük törlesztését, ugyanúgy, ahogy azt is, ha mégis élni kívánnak a moratóriummal.

Nyilatkozni három esetben kell

Amennyiben több hitelük van, ezt minden hitelnél külön tehetik meg. Ilyen esetekben egyszerűen nyilatkozniuk kell a banknak, hogy adott időponttól kezdve mégis törlesztenek, illetve élnek a moratóriummal.

Nyilatkozni három esetben kell. Elsőként akkor, ha egy ügyfél most nem él a moratóriummal és tovább törleszti hitelét. Másodszor majd akkor, ha most tovább törleszt, de később meggondolja magát, és felfüggeszti a fizetést. Harmadszor, ha most él a moratóriummal, később azonban úgy dönt, mégis folytatja a törlesztést. Egyedül akkor nem kell nyilatkoznia az ügyfélnek, ha most felfüggeszti a törlesztését, és nem is változtatja meg a döntését.

A nyilatkozathoz a hitel felvevőjének néhány adata, valamint több, a hitelszerződéshez kapcsolódó információ szükséges, a magánszemélyeknek és a vállalatoknak szóló nyilatkozatsablon a bank honlapjáról letölthető.

A K&H bank honlapja szerint az ügyfelek e-bank üzenetben, mobilbank üzenetben, mobilbankból telefonon, illetve a távbankon keresztül jelezhetik törlesztési szándékukat.

Az OTP Banknál az internetbankon keresztül, illetve a honlapon egy nyilatkozat kitöltésével is lehetősége van az ügyfeleknek folytatni a törlesztést.

A címlapfotó illusztráció.