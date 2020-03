Az egységes kérelmek beadásának egyszerűsítéséről folytat egyeztetést a NAK

Az egységes kérelmek beadásának egyszerűsítéséről folytat intenzív egyeztetést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az illetékes döntéshozókkal a koronavírus-járványhelyzet miatt – közölte a NAK csütörtökön.

A kamara tájékoztatott arról is, hogy megyénként munkacsoportot hoznak létre a gazdálkodók, az élelmiszer-előállítók és -feldolgozók, a beszállítók, a szolgáltatók és a kereskedelem együttműködésének támogatására, és segédkeznek a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdésében is.

Az egységes kérelmek esetében, amelyeket szankciómentesen április 6. és május 15. között lehet benyújtani, a szakemberek arra törekednek, hogy csökkentsék a személyes találkozókat.

A területalapú támogatási kérelmek 70 százalékát, mintegy 115 ezret évente az agrárkamara falugazdászai adják be. Ezzel az ingyenes szolgáltatással 2014 óta több mint 1000 milliárd forint támogatás megszerzéséhez nyújtottak segítséget.

A NAK tagjai és munkavállalói egészségének védelme érdekében korlátozta a falugazdász-irodák ügyfélfogadási rendjét, ez a kérelembeadási időszakra is vonatkozik. A falugazdászok elsősorban telefonon állnak rendelkezésre a gazdálkodóknak, amennyiben mégis szükségessé válna a személyes ügyintézés, arra csak előzetes időpont-egyeztetés után lesz lehetőség.

Kitértek arra is, hogy azon kamarai tagokat, akik korábban is falugazdász közreműködésével adták be a kérelmüket, legkésőbb április 20-ig a falugazdászok telefonon felkeresik időpont-egyeztetés miatt. A NAK arra kéri tagjait, hogy egyeztetés nélkül ne keressék fel a falugazdász-irodát. Akit április 20-ig nem érnek el, jelentkezzenek a díjmentesen hívható 06-80/900-365 számon vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu mailcímen. Ezt javasolják azoknak is, akik új ügyfélként vennék igénybe a falugazdászok segítségét.

A megyei munkacsoportok a közlemény szerint a tagság észrevételei alapján javaslatokat fogalmaznak meg. A kamara a tagjai által felé jelzett megoldandó problémákat folyamatosan jelzi az operatív törzs, a szakminisztérium valamint a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport felé.

A csoportok egyben figyelemmel kísérik az emberi erőforrás, alapanyag, az erő- és munkagépek iránti igényeket és kapacitásokat, arról tájékoztatják a gazdálkodókat. Közvetítenek a munkaerő-igények kielégítésében is, miként a piaci folyamatokról is tájékoztatják a gazdálkodókat.

Egyeztetnek a közfoglalkoztatással kapcsolatban, segítenek közös értékesítési megoldások keresésében, támogatják az esetleges kieső export miatti hazai felhasználást – tették hozzá.

A megyei munkacsoportok a NAK megyei igazgatóságain keresztül is elérhetők.