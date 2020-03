A koronavírus miatti vasúti változások részeként kevesebb vonat közlekedik Budapest és Bécs között kedd 16.00 órától – tudatta a Mávinform közleményben az MTI-vel.

Kedden a Keleti pályaudvarról már nem indul Ausztria felé a Semmelweis és a Lehár EuroCity, az ÖBB pedig a 65-ös, a 67-es és a 165-ös Railjet expresszt nem közlekedteti Magyarország felé. A módosított közlekedési rend szerint Budapest-Bécs viszonylatban naponta öt vonatpárt indítanak.

Ausztriában hétfőtől a személyszállító vonatok munkanapokon is a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a tervek szerint április 13-áig. A Győr és Bruck an der Leitha (Királyhida), illetve Bécs között közlekedő EuRegio járatok menetrendje, útvonala módosult, azaz a kilépő vonatok Bécs helyett Bruck an der Leitháig járnak, illetve egyes járatok átmenetileg egyáltalán nem közlekednek.

A GYSEV hálózatán, Sopron térségében továbbra is folyamatos a nemzetközi személyszállító vonatok közlekedése. A nemzetközi vonatokkal kapcsolatos információk a MÁV honlapján olvashatók a Mávinform hírei között, valamint a Mávinform Facebook oldalán.