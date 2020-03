Az elkövetkező hónapokban is lesz minőségi hazai élelmiszer a polcokon

A vállalkozások, termelők előre gondolkodtak így már másfél hónappal ezelőtt elkezdték a stratégiai alapanyag beszerzését. Ennek köszönhetően az elkövetkező két hónapban a takarmánygyártás zavartalanul folyik, az alapanyaggyártók el tudjuk látni az állattartó telepeket a kellő takarmánnyal, vitaminokkal. Tehát semmi ok az aggodalomra, a boltokban az elkövetkező hónapokban is lesz megfelelő mennyiségű és minőségű állati eredetű haza termék.

A vírussal együtt megjelent a bizonytalanság is a gabonapiacon, ami a mezőgazdasági termékek kereskedelmében súlyos következményekkel járhat. Végül is Kína a mezőgazdasági termékek legnagyobb importőre, és rendkívül fontos kereskedelmi partner sok ország számára. Ahogy a kínai koronavírus elterjedt az egész világon, a tőzsdeindexek, az árucikkek és a mezőgazdasági termékek árai is csökkennek. Múlt vasárnap úgy fogalmazott egy terménykereskedelmi szakember, hogy „az a gyakorlat, hogy Kína termel, Amerika fogyaszt, mások meg csak gondolkoznak, ez a modell sérülékeny és nem fenntartható”.

Beszereztek tartalékokat

Kulik Zoltán a GMO-mentes Magyarországért Egyesület alelnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, a legfontosabb probléma a takarmánygyártók számára, hogy vannak olyan alapanyagok, amelyek külföldről érkeznek, Ázsiából, Kínából, de exportáltak alapanyagot Európa fertőzöttebb területeiről is, Olaszországból és Németországból. Hozzátette, ezek a bejövő alapanyagok elsősorban vitamin termékek, aminosavak.

Kulik Zoltán elmondta, a vállalkozások, termelők előre gondolkodtak így már másfél hónappal ezelőtt elkezdték a stratégiai alapanyagok beszerzését. Ennek köszönhetően

az elkövetkező két hónapban a takarmánygyártás zavartalanul folyik,

az alapanyaggyártók el tudjuk látni az állattartó telepeket a kellő takarmánnyal, vitaminokkal. Tehát semmi ok az aggodalomra, a boltokban az elkövetkező hónapokban is lesz megfelelő mennyiségű és minőségű állati eredetű haza termék.

Több import termék ára is az egekbe szökött

Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt vezérigazgatója elmondta, hogy nehézségekkel is szembe kell nézzenek a mezőgazdászoknak, hiszen, ahogy már említették több alapanyagot is külföldről szeretek be, a B vitamincsoportot például 80 százalékban Kínában gyártják, de az E vitamin gyártása is közel 40 százalékban Kínában történik. Hozzátette, vannak olyan vitaminok is, amelyek árát az előállítók

közel 130-140 százalékkal drágították meg.

Elmondta, igazi előnyt jelent az, hogy termelők képesek kellő mennyiségű és minőségű élelmiszert előállítani, hiszen így Magyarország önerőből képes lesz ellátni tízmillió embert.

Felhívta a figyelmet arra, hogy most a legfontosabb az, hogy a megfelelő alapanyagok beérkezzenek Kínából vagy Európából.

Az emberek egészsége is fontos

Makai Szabolcs elmondta, mint termelőegység vezető, úgy látja a sertés, a baromfi, és a tejelő ágazatban is megvan a kellő alapanyaga. Hozzátette, ha esetleg mégis valami ellátási probléma adódna, akkor a termelők segítséget tudnak kérni a beszállító partnereiktől, a takarmánygyártóktól, illetve át tudják formulázni a receptúrákat a majdnem optimális formulára, amivel átvészelhetik az átmeneti helyzetet.

Makai Szabolcs szerint az is fontos, hogy az emberek egészségesek maradjanak, hiszen az állattenyésztésben a tejet minden nap el kell szállítani, a teheneket minden nap meg kell fejni, etetni kell az állatokat. Hozzátette, lassan a tavaszi munkálatok is elkezdődnek, tehát egyetlen ember kiesése is komoly nehézségeket okozhatna a gazdaságban.

