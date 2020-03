Varga Mihály: A magyar bankrendszer felkészült a hitelfizetési moratóriumra

A magyar bankrendszer felkészült a rendkívüli helyzetre és az ahhoz kapcsolódó olyan különleges intézkedésekre, mint a hitelfizetési moratórium – mondta a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel folytatott csütörtöki egyeztetést követően a pénzügyminiszter Budapesten.

Varga Mihály közölte, hogy a szerdán bejelentett hitelfizetési moratórium – mely szerint a magánszemélyek és a vállalkozások 2020. március 17-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik – automatikusan életbe lép, így nem szükséges jelezni, ha valaki élni szeretne a lehetőséggel. Az adósoknak akkor kell értesíteniük a pénzintézeteket, ha változatlan rendben, megszakítás nélkül szeretnék folytatni a törlesztést – tette hozzá.

Nem kell tartani a részletek emelkedésétől

A futamidő a részletfizetési szünet idejével hosszabbodik, vagyis nem kell változatlan futamidő miatt tartani a részletek emelkedésétől. A pénzügyminiszter elmondta azt is, hogy a kormány napi kapcsolatban marad a bankszövetséggel, és egyeztet a kormányrendeletben megjelenő szabályokról, valamint az ahhoz kapcsolódó állásfoglalásokról. Újságírói kérdésre válaszolva a pénzügyminiszter közölte, hogy a fizetési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik. A taxisoknak kedvező könnyítés – mint mondta – nem egyedülálló Európában, hasonló intézkedéseket másutt is bevezettek, válaszul a járványhelyzet miatti keresletcsökkenésre.

A Pénzügyminisztérium MTI-nek megküldött közleménye – idézve Varga Mihály szavait – arra is kitért, hogy érdemes kérni a további folyamatos, eredeti szerződés szerinti fizetés lehetőségét a banktól, ha nem áll fenn indok a törlesztés felfüggesztésére.

A magyar bankrendszer stabil

A közlemény hangsúlyozza azt is, hogy Varga Mihály kifejtette: áttekintették a pénzügyi szektor helyzetét, a magyar bankrendszer stabil és szilárd, 2019 a pénzintézetek egyik legeredményesebb éve volt az elmúlt évtizedben, többek között ezért is van a szektornak annyi mozgástere, hogy támogatólag tud részt venni a meghozott intézkedésekben.

A Magyar Bankszövetség elnöke azt kérte az ügyfelektől, hogy a szerdán bejelentett intézkedések miatt egyelőre ne keressék föl a bankfiókokat.

Becsei András közölte, hogy a szükséges tájékoztatást mindenki időben meg fogja kapni, a hitelintézetek pedig a személyes ügyintézés kiváltására létrehozzák az elektronikus egyeztetés lehetőségeit.

A bankszövetség a részletszabályokat még vizsgálja, ám gyors és hatékony intézkedésnek tartja a járványhelyzet következményeinek enyhítésére a hitelfizetések felfüggesztését – tette hozzá.