Várható volt az újabb gazdasági válság

A koronavírus-járvány terjedésével egyre inkább megmutatkoznak annak gazdasági hatásai is. Az üzemek többsége még működik, de Európa-szerte egyre több bezárásról lehet hallani. A magyar gazdaság is megérzi a járvány negatív hatásait, a szállodaipar és a hozzá kacsolódó ágazatok már komoly gondokkal küzdenek.

A koronavírus-járvány terjedésével egyre inkább megmutatkoznak annak gazdasági hatásai is. A tőzsdén az elmúlt napokban igencsak rossz hangulat uralkodott, az olaj ára is zuhan. A szakértők egyelőre nem tudják, hogy ez a hangulat átszivárog-e a reálgazdaságba is, az üzemek többsége ugyanis még működik, bár Európa-szerte egyre több bezárásról lehet hallani.

Ezzel ellentétben Kínában egyre több gyárat nyitnak újra az ottani járvány lecsengése után. Az évek óta előre jelzett gazdasági válság úgy tűnik megérkezett, azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy ennek a vírus volt-e a közvetlen kiváltója.

A gazdasági válság lényegében egy gazdasági korrekció

Pesuth Tamás, a Corvinus Egyetem docense a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, a sokak által várt válság lényegében egy gazdasági korrekció. Hozzátette, erre azért volt szükség, mivel a

különböző piacokon jellemzővé vált a túlfogyasztás, illetve a beruházások is megélénkültek.

Pesuth Tamás szerint számítani lehetett arra, hogy a gazdaság növekedési dinamikája kicsit visszaesik.

A gazdasági ágak között van kapcsolat, azonban, hogy ez a kapcsolat mennyire erős, és, hogy a reálgazdaság mennyire tud elszakadni a pénzügyi piacoktól, gazdaságtörténeti szempontból eltérő. Hozzátette, volt időszak, amikor ez a távolság nagyobb volt, azonban arra is akadt példa, hogy sokkal kisebb lett az ágazatok közti eltérés.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg nagy volumenű összeomlás figyelhető meg a bizalmi faktorban és a várakozásban is. Ennek oka a félelem, ami a legerősebb magatartásváltoztató erővel bíró tényező a gazdasági életben is.

Az államkötvények alacsony hozama is hozzájárult a mostani helyzethez

Duronelly Péter közgazdász szerint az, hogy a gazdaság hogyan reagál egy külső sokkra, egy gazdasági folyamatra, az attól is függ, hogy milyen állapotban került a kialakult helyzetbe. Hozzátette, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az elmúlt tíz évben rendkívül alacsony szintre lenyomták, félig-meddig mesterségesen, az államkötvények hozamait. Ennek következtében többen kényszerültek kockázatos eszközök alkalmazására, például részvények vásárlására.

Hozzátette, nem véletlen, hogy a részvénypiac ilyen nagymértékben felfutott,

több piaci szereplő is ott keresett valamilyen értelmezhetően jobb hozamot biztosító üzletet.

Ennek következtében túlságosan magas részvényarányokkal léptek be a korrekcióba.

Duronelly Péter elmondta, amikor a részvénypiac esni kezd, akkor bizonyos befektetők, akik a legkevésbé tolerálják a kockázatot, igyekeznek részvényarányukat csökkenteni. Ha az eladásra kínált részvényekre nincs meg a kellő kereslet, az tovább csökkenti a részvények árát, ami viszont újabb szereplőknél üti ki a biztosítékot.

A magyar gazdaságot is érinteni fogja a járvány negatív hatása

„Felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézniük a gazdasági szereplőknek a koronavírus-járvány miatt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Azóta a kormány több korlátozó intézkedést is bevezetett, és segítséget is kilátásba helyezett a bajba jutott gazdasági szereplőknek. Jelenleg kevés szektora lesz a gazdaságnak, amelyet nem érint negatívan a járvány. Ez abból is látszik, hogy kedd reggelig tizenötezernél is több cég válaszolt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezzel kapcsolatos felmérésére.

Több ágazatot is érint a járvány

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a szállodaipar és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesen padlóra kerültek a koronavírus-járvány miatt. Emellett a személyes szolgáltatásokat kínáló vállalkozások is egyre nagyobb kieséssel kell szembenézzenek.

A szállítmányozás is nagy problémával áll szemben, mivel

sorra kerültek karanténba azok a munkavállalók, akik külföldről szállítottak.

„A kiesett munkaerő miatt a fuvarvállatok nem tudnak profitot termelni, nem tudják fizetni a lízingdíjakat” – mondta Németh László.

Hozzátette, a termelőszektor még működik, a lakossági szolgáltatást végző vállatok még működnek, de nem lehet előre jelezni, hogy a jelenlegi állapotot meddig lehet fenntartani.

Az építőipar is érzi a járvány hatását

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke elmondta, januárban és februárban az építőipar húzóágazatként a megszokott magas szinten teljesített. Március elejétől azonban jelentkeztek a gondok, az építőanyag-szerelvények közül

az olasz relációból érkező import megtorpant,

csempék, burkolólapok, ragasztók, hőszigetelő anyagok beszerzése is akadozott – tette hozzá. Az akadozó importtermékek pedig lassították a kivitelezést, elsősorban a befejező munkákat.

Hozzátette, az importtermékek márciusban már két-három hetes késéssel érkeztek meg, azonban a közeljövőben ennél sokkal hosszabb idővel kell számolniuk az építőipari cégeknek.

