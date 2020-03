Gazdasági érdek a járvány visszafogása

A koronavírus számos gazdasági hatása már most is látszik. A turizmus az a terület, ahol szinte azonnal jelentkeztek a következmények. Szakértők szerint jelenleg azonos fontossági szintre került a népegészségügyi és a gazdasági érdek.

A kép illusztráció. (Fotó:MTI/Bruzák Noémi)

A koronavírus számos gazdasági hatása már most is látszik. A turizmus az a terület, ahol szinte azonnal jelentkeztek a következmények, és ez tovább gyűrűzhet más szektorokra is, nem véletlen, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, a járványnak Magyarországon is lesznek negatív következményei, de mindet megtesznek ennek csökkentése érdekében.

Féken kell tartani a vírus terjedését

Boros Imre közgazdász a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, jelenleg azonos fontossági szintre került a népegészségügyi és a gazdasági érdek. Hozzátette: korábban úgy gondolták, a gazdasági érdeket alá lehet rendelni a népegészségügyi érdekeknek. Ám rájöttek, hogy ez

hosszú távon nem lenne kifizetődő.

Boros emlékeztetett: már Európát, Magyarországot is elérte a járvány, jelenleg tehát az a legfontosabb, hogy megfékezzék, lassítsák terjedését, a beteg számának növekedését. Láthattuk – folytatta –, hogy azokban a liberális vezetésű országokban, ahol az emberi szabadságjogok szinte a legfontosabbak, nehéz rendet tartani és gyorsan növekszik a fertőzöttek száma. Ez az egészségügyi rendszert romokba döntheti. Nem lesz elég orvos, szakápoló, nem lesz elég szabad kóterem a kórházakban.

Boros úgy véli, a legjobb megoldás az, ha minél inkább fel tudják tartóztatni a járványt, illetve minél jobban jobban féken tudják tartani a betegek számának elharapózását. Hozzátette, eközben az is fontos, hogy

felkészítsék azokat az ágazatokat,

amelyeket mindenképpen érinteni fog a koronavírus okozta járvány.

A turizmus fog a legjobban visszaesni

Isépy Tamás, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője elmondta, a turizmus 11 százalékát adja a magyar GDP-nek, vagyis egy igazán markáns ágazatnak számít.

Ez évente közel 5200 milliárd forintos bevételt jelentett a gazdaságnak.

Hozzátette, ha ez az összeg visszaesik, akkor az a gazdasági növekedésre, illetve a GDP-re is komoly hatást fog gyakorolni.

A kereskedelem is érzeni fogja a járvány hatását

Isépy rámutatott: a turizmus mellett a kereskedem is meg fogja érezni a vírus okozta gondokat, hiszen

az import- és exporttermékek is vissza fognak esni

annak köszönhetően, hogy egyes országokban beszüntethetik különböző termékek előállítását a karantén-rendeletek miatt.

A tőzsde visszaesésére számítani lehetett

Isépy Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a tőzsde visszaesése a koronavírus, a pánik ellenére is várható volt, hiszen a 2008-2009-es gazdasági támogatások a tőzsdét is fellendítették, és tíz év elteltével várható volt, hogy ennek hatása csökkenni fog, és a tőzsdei termékek, főleg a részvények ismét reális értékben kerülnek majd értékesítésre.

Isépy Tamás szerint csak a vírus eltűnése után, a kedélyek lenyugvását követően lehet majd megmondani, hogy egyes országok gazdaságát mennyire súlyosan érintette a kialakult helyzet. Hozzátette, Magyarország legnagyobb problémája a turistaforgalom megcsappanása lehet.

A címlapfotó illusztráció.