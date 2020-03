Az LMP komplex épületenergetikai program beindítását követeli

Az LMP azt követeli a kormánytól, hogy indítson komplex épületenergetikai programot, amely évente 200 milliárd forintos támogatási keretet, valamint kedvezményes hitelt biztosítana – mondta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Schmuck Erzsébet társelnök.

Az ellenzéki politikus szerint olyan támogatási konstrukciót lehetne kialakítani, amelyben a megspórolt energia árából fedezhetők lennének a beruházási költségek. Ez jelentősen, akár 50 százalékkal is csökkenthetné az energiafelhasználást – fűzte hozzá.

Rámutatott: Magyarországon a teljes energiafelhasználás 40 százalékát az épületek igénylik, a rendkívül rossz műszaki állapotuk miatt, így energiát spórolni a házak korszerűsítésével lehetne.

Schmuck Erzsébet emlékeztetett, a kabinet 2010-ben egy 100 milliárd forintos épületszigetelési programot ígért, ám semmit nem valósított meg abból, a célt szolgáló uniós forrásokat pedig máshová irányította.

Megjegyezte: eredetileg a Nemzeti Energia- és Klímaterv is tartalmazott volna épületenergetikai programot, ám végül ebből a dokumentumból is kimaradt ez a terület, ahogy az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programból is kihúzták ezt a részt.

Elfogadhatatlannak ítélte, hogy a kormány még mindig a kockázatos paksi bővítésben lát lehetőséget a környezetterhelés csökkentésére.