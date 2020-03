Megállapodás született a MÁV-nál az idei bérfejlesztésről

Megállapodás született a MÁV-nál az idei csoportszintű bérfejlesztésről, a vasúttársaság és az érdekképviseletek az egy évre kötött megállapodásban rögzítették, hogy a munkáltató 2020-ban átlagosan 10 százalékos keresetnövelést hajt végre – közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.

Az alanyi jogú alapbérfejlesztés átlagosan 8 százalék, amelyet differenciáltan használnak fel az egyes társaságok. A vasútüzem ellátása szempontjából kiemelt egyes munkakörökben, például a vasútforgalom lebonyolításában részt vevők, valamint a mérnöki végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak 10 százalékos alanyi jogú bérfejlesztésben részesülnek.

A fluktuáció mérséklése érdekében megszüntetik az eddigi béren kívüli juttatások egy részét, de ezt felváltja egy megemelt összegű, egyszeri, bruttó 350 ezer forintos juttatás, amelyet decemberben fizetnek ki. Erre azok a munkavállalók jogosultak, akik egész évben hozzájárultak munkájukkal a vasút működéséhez.

A munkáltató a munkavállalók pozitív visszajelzései alapján továbbra is kész működtetni a szolgálati idő elismerésének rendszerét, mely a vasúthoz való hűséget jutalmazza, és ennek összegét a kétszeresére emelte.

A diplomás minimálbér összegét főiskolai (bachelor, Bsc, BA) végzettség esetén 340 ezer forintra, egyetemi végzettség (master, Msc-, MA) esetén pedig 385 ezer forintra emelik havonta. A felek – a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalók bevonzása és megtartása érdekében – egyes kiemelt műszaki munkakörökben életpályamodell kialakításában állapodtak meg.

Továbbra is megmarad az alanyi jogon járó, éves szinten nettó 92 900 forint értékű SZÉP-kártya juttatás, emellett 2020-ban a bruttó alapbér 4 százalékának megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítést is biztosít a munkáltató.

A vasutas munkavállalók gyermekei részére 2020-tól esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjat vezetnek be. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató már korábban ismertette az érdekképviseletekkel a versenyképes vasút érdekében teendő intézkedéssorozatot, most a felek a megállapodásban is rögzítették ilyen irányú elhivatottságukat – írja közleményében a MÁV.

Egyetértés született abban is, hogy a képzéseken való részvételből eredő improduktív munkaidő mennyiségének csökkentése érdekében további intézkedések szükségesek, többek között a képzési rendelet felülvizsgálata, valamint a képzési tananyagok digitalizációja. A felek továbbra is kiemelt célként fogalmazták meg az egészségügyi megelőző és szűrővizsgálatok népszerűsítését – ismerteti a MÁV.