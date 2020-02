Nagyszabású földértékesítési programot indít az Agrárminisztérium

Több mint 13 ezer, 3 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) március elején, a meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, az értékesítés elektronikus úton zajlik.

Az agrártárca hétfői tájékoztatása szerint a földértékesítési program első ütemében március 2-án 6540 ingatlant kínálnak eladásra nyilvánosan, amelyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az NFK célja az első fázisban az összesen mintegy 5000 hektár állami föld értékesítése, a program az ország 1723 települését érinti.

A földértékesítések kiemelt célja az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása – jelezték a közleményben. Ennek érdekében az összes eladásra kerülő terület 20 százaléka osztatlan közös tulajdonú földben fennálló állami tulajdoni hányadot érint. A tárca bízik benne, hogy a tulajdoni hányadokat a tulajdonostársak vásárolják meg és ennek eredményeképpen jelentősen csökkenthető az osztatlan közös tulajdonok száma.

A földek eladása az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálja, mivel kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő, az állam által bérbeadás útján nehezen hasznosítható ingatlanok értékesítése a cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a nem földművesek is vásárolhatnak földet és eddig a mérethatárig az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja.

Egy és három hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra ajánlatot tehet minden földműves az NFK honlapján található elektronikus pályázati rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

Az értékesítendő földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormany.hu oldalon is elérhető lesz március 2-től, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik a megvásárolható ingatlanok adatait – áll az AM közleményében.

