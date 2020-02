Átalakulhatnak a fizetési szokásaink

A magyarok többsége továbbra is inkább a készpénzt részesíti előnyben. A fizetési tranzakciók 80-85%-a még mindig készpénzben történik idehaza, a forgalomban lévő készpénzállomány pedig a 6600 milliárd forintot is meghaladta tavaly decemberben.

„Innentől kezdve 5 másodpercen belül az összes lakossági átutalás 10 millió forint alatt meg fog érkezni a másik számlára. Ráadásul úgy fogjuk mindezt megtenni, hogy akár mobilszámra, e-mailcímre, sőt, még adószámra, adóazonosító-jelre is lehet majd átutalásokat indítani. Magyarul nem kell tudnunk a hosszú banki számlaszámokat” – mondta Turzó Ádám Pál, a Portfolio.hu elemzője az M1 Summa című műsorában.

A rendszert eredetileg tavaly júliusban szerették volna elindítani, ám a bankoknak szükségük volt még pár hónapra, hogy maradéktalanul fel tudjanak készülni. Bartha Lajos szerint nincs akadálya a fejlesztés márciusi bevezetésének.

Átalakulhat a fizetési szokásunk

„Ezalatt az idő alatt rengeteg tesztelési folyamatot elvégeztünk. Jelenleg ennek a fázisnak a legvégén tartunk, és a teszteredmények alapján úgy látjuk, hogy gyakorlatilag mindenki készen áll arra, hogy az azonnali fizetési rendszerben tranzakciókat tudjon indítani, és tudjon fogadni” – mondta az MNB ügyvezető igazgatója.

Turzó Ádám szerint a rendszerre sok olyan új szolgáltatás épülhet majd, amelyek a mindennapi fizetési szokásainkat alakítják át.

Ilyen új tranzakciós típus lehet például a fizetési kérelem elterjedése.

„Ezt hívják a sárga csekk új, valódi alternatívájának is. Úgy működik, hogy a szolgáltató kiküld egy tranzakciós kérelmet, például az ügyfélnek 3000 forintot kell befizetnie telefonszámlára, ő pedig ezt egy gombnyomásra jóváhagyhatja, és le is vonják a számlájáról. Hasonló a csoportos beszedéshez, de itt a kontroll mégis az ügyfélnél marad. Olyan új szolgáltatások is jöhetnek, például mobilról mobilra, egy érintéssel akár, illetve nagyon sokféle adatátviteli technológia van már, így megoldható az is, hogy mondjuk, pénzt adjak a mellettem ülőnek” – mondta az elemző.

Így a szakértő szerint akár egy vacsora költségét is könnyen szétdobhatja egy társaság. Bartha Lajos hangsúlyozza: a fejlesztéssel a bankok a különböző fintech megoldásokkal is felvehetik a versenyt.



A banki szereplők is felvehetik a versenyt

„Látjuk azt, hogy Apple-lel, Apple-alkalmazással lehet fizetni, látjuk azt, hogy itt van a PayPal, a Transferwise, nagyon sok ilyen társaság van, ami nem is magyarországi jellemzően, hanem valahonnan, Európának valamelyik államából nyújtják a magyar ügyfeleknek a szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások jellemzően az ügyfelek számára ingyenesek. Egészen újszerű és jó, és modern megoldásokat kínálnak, amikhez képest egy kicsit

a banki fejlesztések le vannak maradva.

Mi azt gondoljuk, azzal, hogy ezt az azonnali infrastruktúrát, mint alapinfrastruktúrát megteremtettük, vagy megteremtjük most március 2-ától, megadjuk a lehetőséget a hagyományos banki szereplőknek, hogy felvegyék a versenyt ezekkel az új szereplőkkel” – ismertette az igazgató.

Fontos ugyanakkor az is, hogy a tranzakciókhoz tartozó költségek csökkenjenek. Ez ösztönözheti a fogyasztókat, hogy sűrűbben utaljanak a készpénzes fizetés helyett. Ezzel kapcsolatban a jegybank korábban többször is javaslatot tett a szektor szereplőinek.

„A javaslat nagyjából arról szól, nem lehet fenntartani szerintünk azt a gyakorlatot, hogy ma egy átutalásért közvetlenül is fizetünk díjat, azon felül, hogy egyébként a bankszámlánkért fizetünk egy számlavezetési díjat is. Ez nem fenntartható, ha nem lenne azonnali rendszer, akkor sem. Ezért javasoltuk a bankszektornak különböző formákban, hogy ne legyenek közvetlen díjak, ne kapcsolódjanak közvetlen díjak egy konkrét átutaláshoz” – mondta Bartha.

Ehhez az MNB szerint a tranzakciókat egyesével terhelő árazás helyett az úgynevezett csomagalapú árazásra kellene átállnia a bankoknak, ami amúgy az európai országok többségére jellemző.

