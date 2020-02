Franciaországban egy szelfi is lebuktathatja az adócsalókat

Franciaországban az adóhatóság már a közösségi médiafelületekre feltöltött képeket is felhasználhatja adócsalás felderítésére. Magyarországon az adóhatóság mindig egy kockázatelemzés után kezdi meg az ellenőrzéseit.

A francia parlament tavaly decemberben fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy az ottani hatóságok a közösségi médiában megjelenő adatokat felhasználhassák az eltitkolt jövedelmek felderítésére.

Ez azt jelenti, hogy a francia adóhatóság az idei évtől például a Facebookon, az Instagramon vagy a Twitteren is kutathat olyan bejegyzések vagy fényképek után, amelyek arról árulkodnak, hogy az ott hirdetett életstílus és a bevallott jövedelem között ellentmondások vannak.

Az adóhatóság látni fogja például, ha valaki több fotót feltölt magáról egy luxusautóval, de ahhoz nincsenek meg a szükséges anyagi forrásai a jövedelemadó-bevallásai alapján. A francia alkotmánybíróság ugyanakkor azzal a feltétellel hagyta jóvá a törvényjavaslatot, hogy csak a nyilvánosan elérhető tartalom használható fel adóügyi célokra.

Magyarországon kockázatelemzés után kezdődik az ellenőrzés

A jelszóval védett tartalmak az adóhatóság adatgyűjtési hatókörén kívül maradnak. „A közösségi oldalakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is figyeli” – mondja Kis Péter András. A NAV szóvivője kiemeli: az itthoni gyakorlat szerint az adóhatóság mindig egy kockázatelemzés után kezdi meg az ellenőrzéseit,

az elemzett adatok pedig különböző forrásokból származhatnak.

„Az első például maga a bevallási adatok. Amit az adózók beküldenek hozzánk, az ad egy adathalmazt. Majd jönnek a NAV ellenőrzései, különböző ellenőrzési lépéseinkből is rendelkezésre állnak adatok. Jönnek társhatósági adatok, más társaságoktól is kap a NAV különböző információkat, ami szintén az adathalmazt képzi. És utána pedig nem titok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kollégái is nézik a különböző közösségi oldalakat, nézhetik a különböző adok-veszek oldalakat is. Sőt, különböző oldalaktól még információt is kérhetünk egy bizonyos személyre vonatkozóan, hogy mondjuk valaki hány babakocsit adott el abban az évben, azt milyen összegben értékesítette, és utána meg tudjuk nézni, a bevallásai stimmelnek-e” – mondta a szóvivője az M1 Summa című műsorában.

Az adótraffipax javítja az adómorált

„Javítja az adómorált a NAV úgynevezett adótraffipax ellenőrzési módszere is” – teszi hozzá a szóvivő. Ez azt jelenti, hogy a hatóság időről időre jó előre közzéteszi honlapján, mikor, hol és mit ellenőriznek a revizorok.



„Ennek a megoldásnak, az adótraffipaxnak egyébként nagyon jó visszamérő eszköze az online pénztárgép. Hiszen ha az online pénztárgép adatait nézzük, nagyon sokszor azt látjuk, hogy

az adótraffipax ideje alatt megnő a forgalom.

Ha vége van az adótraffipaxnak, akkor csökken a forgalom. Ez mindenképpen kérdéseket vet fel, hogy miért pont akkor üti be mindenki a nyugtákat a gépbe, amikor tudják, hogy megyünk. Esetleg, amikor azt sejthetik, hogy nem vagyunk jelen, akkor mondjuk, valaki elcsábul, és megpróbálja a bevételét eltitkolni. Tehát ez mind-mind olyan adat, ami alapul szolgálhat arra, hogy hol kell ellenőriznünk, hol van kockázat” – hangsúlyozta Kis Péter András.

Az EKÁER, vagyis az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015 óta az ÁFA-csalások kiszűrését segíti, akárcsak az online számlarendszer, amelyet 2018 júliusában vezettek be. Ezekkel a módszerekkel online, valós időben látja a hatóság az áru-, illetve számlaforgalmakat.

„Majdnem minden most már a NAV-hoz jelen időben befut. Hiszen az online számlának is az a lényege, hogyha az ÁFA-alanyok között állítanak ki olyan számlát, ahol mondjuk, az ÁFA-értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, akkor azonnal el kell küldeni a NAV-hoz ezeket az adatokat. Ez mind arra jó, hogy akár már jelen időben tudjuk azt feltételezni, tudjuk azt megnézni, hogy melyik az a vállalkozó, aki nem tisztességesen jár el, hiszen hogyha az online számla adatait elemezzük, akkor konkrét céghálózatok, konkrét számlázási láncolatok is egyébként megmutatkoznak” – tette hozzá a szóvivő.

Megszűnik a 100 ezer forintos jelentési értékhatár

Az online számlázásban idén nyáron komoly változások lépnek életbe. Július 1-jétől ugyanis eltörlik a 100 000 forintos jelentési értékhatárt – emeli ki Kis Péter András.

„Jelenleg még 100 ezer forint az értékhatár, július 1-jétől pedig 0 forintra fog lecsökkenni az ÁFA-tartalom. Tehát ÁFA-alanyok között kiállított számlánál igazából

0 ÁFA-tartalmú számláról is kell hozzánk küldeni adatot.

Ez mind-mind alapot szolgáltathat majd az adatvagyon bővülésnek” – ismertette.

A gazdaságfehérítő intézkedéseknek köszönhetően mára hazánkban, uniós viszonylatban is nagyon alacsony lett az adóelkerülés mértéke. Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben megjelent tanulmánya szerint a magyarországi becsült ÁFA-adórés – azaz a költségvetésből kieső ÁFA-bevétel – mértéke a 7 évvel ezelőtti 21%-ról 2018-ra nagyjából 9%-ra csökkent. Ez alacsonyabb az uniós átlagánál.

A címlapfotó illusztráció.