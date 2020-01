Mekkora fizetés kell a legolcsóbb lakáshitelekhez?

Továbbra is alacsony szinten maradhatnak a lakáshitelkamatok a mostani kilátások szerint, de hosszú távon változhat a helyzet – írta legfrissebb elemzésében a money.com.

A lakáshitelpiac évek óta tartó növekedése egyebek között a nettó reálbérek emelkedésének és az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhető. A fizetések várhatóan az idén is emelkedőn maradnak, és a jelenlegi kilátások szerint a kamatoknál sem várható növekedés. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is laza monetáris politikát folytathat, azaz fennmaradhat az alacsony kamatkörnyezetet, mert a nemzetközi porondon sincs napirenden a szigorítás. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és az Európai Központi Bank is laza monetáris politikát folytathat.

„Mindez azért lényeges, mert a tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt nem várható rövid távon a lakáshitelkamatok emelkedése. Fontos azonban, hogy egy-egy lakáshitel többéves, több évtizedes elköteleződést és terhet jelent, ezért érdemes a legbiztonságosabb, a futamidő végéig rögzített kamatozású konstrukciókat választani. Ezeknek a törlesztőrészlete ugyanis fix marad, akkor sem növekszik, ha a kamatok esetleg emelkedőre kerülnek az évek folyamán” – hívta fel a figyelmet Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője.

A money.hu legfrissebb összeállításában azt vizsgálta, hogy a 10 millió forintos – végig fix törlesztésű – lakáshitelek közül melyek a legolcsóbbak és ezekhez mekkora nettó jövedelmet kell felmutatniuk az érintetteknek.

30 vs. 50 százalék

Az 5 éves futamidejű lakáshitelek közül a legolcsóbbak havi törlesztése 180 ezer forint alatt marad, így összesen 10,8-11 millió forintot kell visszafizetni a banknak öt év alatt. „Az 5 éves futamidejű lakáshiteleknél tehát 800 ezer-1 millió forint lesz a többlet, ám ehhez minimum 360 ezer forintos nettó jövedelemmel kell rendelkeznie a hitelfelvevőnek a szabályok szerint” – mondta a money.hu szakértője. Hozzátette: „A túlzott eladósodás megakadályozása érdekében ugyanis egy-egy hiteligénylő maximum a nettó jövedelmének a felét költheti törlesztésre. Mi azonban azt javasoljuk, hogy minden érintett hagyjon magának mozgásteret és csak a nettó jövedelmének 30 százalékáig adósodjon el és ezt is csak akkor, ha biztos abban, hogy a futamidő végéig tudja fizetni a törlesztőrészleteket” – hangsúlyozta Trencsán Erika.

A money.hu összeállításából kiderül az is, hogy a végig fix törlesztésű, 10 milliós lakáshitelek piacán 10 éves futamidő esetén a legkedvezőbbek havi törlesztése 99 ezer forintra jön ki. Ebben az esetben a minimális nettó jövedelem tehát 200 ezer forint, de a money.hu szerint indokolt ennél magasabb fizetéssel belevágni. A legolcsóbb 10 milliós és 10 éves lakáshiteleknél egyébként összesen 11,9-12 millió forintot kell visszafizetni az adott banknak. Ha pedig 20 év a futamidő, akkor a legolcsóbb lakáshiteleknél minden hónapban 64-65 ezer forint lesz a törlesztés, összesen pedig 15-16 milliót kell befizetni – olvasható az elemzésben.

A címlapfotó illusztráció.