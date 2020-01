A gyógyszeripar kulcsszerepet játszik a magyar gazdaság dimenzióváltásában. A gyártásorientált magyar gazdaság egyre inkább az innováció, a kutatás és a fejlesztés által inspirált gazdaság irányába halad – mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a tárcája és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) közötti stratégiai megállapodás aláírási ünnepségen.

Szijjártó Péter közölte: a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározza az ország exportteljesítménye. A magyar export és a GDP aránya 85 százalékos, ami európai szinten kimagasló arány – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, 2018-ban a magyar gyógyszeripar soha nem látott mennyiségben exportált, forgalma 5,3 milliárd eurót tett ki, ami nemzetgazdasági rekord.

A magyar gyógyszeripari kivitel világszinten a 18. helyen áll. 2019-es első tíz hónapjának adatai a magyar gyógyszeripar exportjának újabb hat százalékos növekedését mutatják, így jó eséllyel tavaly ismét megdőlt a magyar gyógyszeripari kivitel rekordja – mondta.

Mindez nagy szerepet játszik abban, hogy 2019-ben minden bizonnyal összességében is újabb magyar exportrekordot lehet ünnepelni, hiszen az első tizenegy havi adatok alapján már 100 milliárd euró fölötti exportot mutat fel Magyarország, amely négy százalékkal több a 2018-as rekordév azonos időszakánál – tette hozzá a miniszter.

A világ 130 országában használnak Magyarországon gyártott gyógyszereket. A magyar gyógyszeripar versenyképességét mutatja, hogy a Magyarországon előállított gyógyszeripari termékek 84 százalékát a világpiacon értékesítik. Az ágazat a foglalkoztatásban is fontos szerepet játszik, hiszen közvetlenül 22 500 munkatársat alkalmaznak a magyarországi gyógyszergyárak, beszállítókkal együtt ez a szám 40 ezer fölé emelkedik, gyakorlatilag minden hetedik munkavállaló a gyógyszeriparban dolgozik – mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette, látni kell azonban azt is, hogy a globális verseny egyre intenzívebb, ezért stratégiai gondolkodásra van szükség a kormányzat és a piaci szféra szereplői részéről annak érdekében, hogy a magyar gyógyszeripar versenyképes tudjon maradni.

A kormány nagymértékben támogatja a gyógyszeripart. „Készen állunk az együttműködésre, illetve az együttműködés folytatására annak érdekében, hogy a magyar gyógyszeripar globális pozícióit tovább javítsuk” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Greskovits Dávid, a Magyosz elnöke kiemelte, büszkék arra, hogy a gyógyszergyártás az egyik legrégebbi hagyománnyal bíró iparág Magyarországon, és rendkívüli potenciállal rendelkezik. Véleménye szerint a most létrejött partnerség lehetőséget adhat arra is, hogy a most még kis- és középméretű magyarországi gyógyszergyártók egy idő után nagyvállalatokká növekedjenek, a mostani nagyvállalatok pedig globális nagyvállalatokká fejlődhessenek.

A megállapodás alapján a 2020-ban fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége vállalja, hogy a jövőben is mindent megtesz a betegellátás biztonságos fenntartásáért. Ösztönözni fogja tagvállalatait arra, hogy folytassák kutatás-fejlesztési és beruházási tevékenységüket a mindenkori piaci viszonyokhoz mérten, növeljék exportpiaci jelenlétüket, és bővítsék a foglalkoztatást a lehetőségeik függvényében – mondta a Magyosz elnöke.

A címlapfotó illusztráció.