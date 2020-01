Megnyílt az 38. AGROmashEXPO és 10. AgrárgépShow

Megnyílt a 38. AGROmashEXPO és a 10. AgrárgépShow a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban szerdán.

Nagy István agrárminiszter a négynapos agáripari csúcsrendezvény megnyitóján rendkívül fontosnak nevezte a vidék gazdasági erejének növelését és a magyar vállalkozások, ezen belül is a mezőgazdasági gépgyártás fejlesztését, amely rövid, közép- és hosszú távon is biztosítja a fejlődést az ágazatban. A jövőben az elöregedett gépek cseréje, valamint a termelés iránya határozza meg a mezőgéppiac alakulását – tette hozzá.

Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a legnagyobb agrárszakmai rendezvényen csaknem 350 kiállító mutatja be a mezőgazdaság legkorszerűbb technikáit, trendjeit. A kiállítás az utóbbi években 50 ezer látogatót vonzott, ezúttal is hasonló érdeklődésre számítanak.

Nagy István elmondta, hogy a mezőgazdaság stabil növekedési pályára állt, teljesítményének emelkedése tavaly is folytatódott, kibocsátásának értéke elérte a 2776 milliárd forintot, 3 százalékkal meghaladva az előző évit.

A tárcavezető szavai alapján a fejlődés motorját a beruházások jelentik. A mezőgazdasági beruházások értéke 2019 első háromnegyed évében elérte a 301 milliárd forintot. A beruházási kedv élénkülését jelzi, hogy ez 15 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában elértet.

Ebben nagy szerepe van annak, hogy a vidékfejlesztési programban 2019-ben 204,6 milliárd forintot fizettek ki, amelyből 110,9 milliárd forint volt a beruházási jellegű támogatás. Csak géptámogatásokra a három, kifejezetten gépbeszerzést támogató pályázat során 4450 kérelemre, 35,8 milliárd forint támogatást ítéltek meg – húzta alá.

Kiemelte, hogy 2018-ban Magyarországon a gazdálkodók és a mezőgazdasági vállalkozók 175 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket, amely összeg minden eddigi mezőgép-értékesítést felülmúlt. A tavalyi év első háromnegyed évének értékesítési dinamikája pedig még ezt is felülmúlta.

A miniszter szerint manapság már nem elég a gépek beszerzése, mivel működtetésük kiemelkedő műszaki szaktudást igényel. A mezőgazdaság egy összetett terület, amely egyre inkább automatizált.

Azt szeretnék, ha a digitális átalakulásnak minden gazdálkodó a nyertese lehetne, ehhez pedig magasan képzett munkaerőre van szükség. Az agrárdigitalizációnak számos előnye van, például elősegíti a stabilitást és a kiszámíthatóságot az élelmiszertermelésben.

Nagy István kedvezőnek nevezte, hogy tavaly a magyar mezőgazdaság szereplői ismételten sikeresen használták fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Hitelprogram Fix keretében elérhető konstrukciókat új és használt gépek beszerzéséhez, ahogyan azt is, hogy 2019 áprilisától több mint 18 milliárd forint összegű, 440 darab lízingügylethez kapcsolódott az agrártárca által lízingdíjakhoz kapcsolódó támogatás.

Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ) elnöke a régió legjelentősebb szakmai rendezvényének nevezte a kiállítást, ahol a bemutatott gépek és teachnológiák megoldásokat kínálnak szinte még fel sem tett kérdésekre. A szövetség fontosnak tartja az ifjúság megszólítását is, az idei AGROmashEXPO-n több mint 3500 diákra számítanak, akiknek a belépőjegyet a Hungexpo Zrt. biztosítja.

A megnyitón átadták az AGROmashEXPO és AgrárgépShow Termékfejlesztési díjait. Nagydíjban három, különdíjban pedig kilenc pályamű részesült.